Андрей Лунин на презентации поцеловал эмблему "Реала"

23 Июля 2018, 15:54

Вратаря на трибунах встретили несколько сотен фанов с украинскими флагами


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Сегодня украинский голкипер Андрей Лунин был представлен в качестве игрока мадридского "Реала". После официального подписания контракта, президент клуба Флорентина Перес вручил Лунину футболку "Королевского клуба". 

А потом голкипер вышел на "Сантьяго Бернабеу", где его встретили несколько сотен болельщиков, многие из которых были с украинскими флагами. Лунин поцеловал эмблему "Реала", сделал селфи и бросил несколько мячей на трибуны.

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".

Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин отклонил "тысячи предложений", чтобы играть в "Реале". Молодой украинский вратарь говорит, что всегда мечтал играть в мадридском клубе. 

Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).
футбол, Реал Мадрид, Андрей Лунин

Вы сейчас просматриваете новость "Андрей Лунин на презентации поцеловал эмблему "Реала"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Реал" представил украинского вратаря Андрея Лунина

23 Июля, 14:50

Флорентино Перес вручил футболку украинскому вратарю

Футбол

Куртуа празднует третье место на ЧМ-2018. Фото AFP

"Реал" отдаст Андрея Лунина в "Эльче", если купит лучшего вратаря ЧМ-2018 - СМИ

18 Июля, 15:12

Мадридский клуб нацелен приобрести бельгийца Тибо Куртуа
Загрузка...
Загрузка...