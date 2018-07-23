Андрей Лунин на презентации поцеловал эмблему "Реала"

Вратаря на трибунах встретили несколько сотен фанов с украинскими флагами

Сегодня украинский голкипер Андрей Лунин был представлен в качестве игрока мадридского "Реала". После официального подписания контракта, президент клуба Флорентина Перес вручил Лунину футболку "Королевского клуба".

А потом голкипер вышел на "Сантьяго Бернабеу", где его встретили несколько сотен болельщиков, многие из которых были с украинскими флагами. Лунин поцеловал эмблему "Реала", сделал селфи и бросил несколько мячей на трибуны.

Ранее тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".

Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин отклонил "тысячи предложений", чтобы играть в "Реале". Молодой украинский вратарь говорит, что всегда мечтал играть в мадридском клубе.

Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).