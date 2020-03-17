Андрей Лунин на время остался без работы из-за коронавируса

"Овьедо", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, ввел режим самоизоляции для игроков, сотрудников и персонала клуба. Об этом сообщает официальный сайт "Овьедо". Также клуб сообщил об отмене тренировок первой команды, как минимум, на неделю. Перед приостановкой Сегунды "Овьедо" находился на 17-м месте, вне зоны вылета.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7 тысяч человек. При этом, из числа заразившихся излечилось более 71 тысячи.

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Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

Ранее мы писали о том, что Криштиану Роналду сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" и поддержать свою бывшую команду "Реал" в игре против "Барселоны" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" с "Интером" из-за коронавируса перенесли на май.

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