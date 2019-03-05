Андрей Лунин получил шанс сыграть против "Атлетико" в чемпионате Испании

Основной голкипер "Леганеса" дисквалифицирован за перебор желтых карточек

Андрей Лунин принадлежит "Реалу". Фото: AFP

Андрей Лунин получил шанс сыграть против "Атлетико" в чемпионате Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e39/3de/5c7e393de7c92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e39/3de/5c7e393de7c92.jpg 2019-03-05T10:54:00+02:00 Футбол Основной голкипер "Леганеса" дисквалифицирован за перебор желтых карточек

Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин вероятней всего сыграет в поединке 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико".

Все из-за того, что основной вратарь команды Иван Куэльяр во вчерашнем матче против "Леванте" получил желтую карточку, которая стала для голкипера пятой в этом сезоне. Таким образом, испанец точно пропустит матч с "Атлетико", а Лунин, который является сменщиком Куэльяра, должен занять место в воротах в следующем туре.

Поединок "Атлетико" – "Леганес" состоится 9 марта. Начало встречи в 17:15 по киевскому времени.

Лунин перебрался в "Реал" минувшим летом и сразу же был отправлен в годичную аренду в "Леганес". Впрочем регулярной игровой практики украинский голкипер в первой части сезона не получал.

Лунин принял участие в 4 матчах "Леганеса", в которых трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что сегодня "Реал" сыграет ответный поединок против "Аякса" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом – 2:1. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Аякс".

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