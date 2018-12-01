Андрей Лунин попал в немилость к главному тренеру "Леганеса"

Украинского вратаря не оказалось даже в заявке своего клуба на матч Ла Лиги

На этой неделе испанские СМИ успели изменить настроение украинских болельщиков, переживающих за судьбу нашего 19-летнего вратаря Андрея Лунина. Вначале говорилось, что основной кипер "Леганеса" Иван Куэльяр все еще травмирован, а это означало, что Лунин должен начать поединок 14-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" в стартовом составе.

Но позже пришла информация, что Куэльяр успел восстановиться, тренировался в общей группе. А это автоматически означало, что Маурисио Пеллегрино, который четко дал понять, на кого делает ставку, выставит на игру с "Вальядолидом" Куэльяра.

Так оно и получилось, но мало кто предполагал, что Лунин вообще не попадет в заявку на игру. Пеллегрино отправил в запас 29-летнего Хона Серантеса.

Последний раз украинец не попадал в протокол матча "Леганеса" 26 сентября. А всего провел за клуб, куда его отправили из "Реала" за игровой практикой, 184 минуты в чемпионате и Кубке Испании. Наверное, зимой предложение "Райо Вальекано" взять Лунина в аренду и предоставить ему игровую практику будет очень внимательно изучено руководством "Реала".