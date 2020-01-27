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Андрей Лунин сделал четыре сэйва в гостевом матче "Овьедо" против "Жироны" и пропустил один мяч

27 января, 17:41

Команда украинского вратаря занимает 19-е место во втором испанском дивизионе

Андрей Лунин имеет в "Овьедо" постоянную практику

Андрей Лунин имеет в "Овьедо" постоянную практику

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Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин провел третий матч за испанский "Реал Овьедо". На этот раз его команда, занимающая 19-е место среди 22 команд Сегунды, играла на выезде против восьмого клуба лиги – "Жироны". Читайте о том, что Лунин назван самым дорогим вратарем испанской Сегунды.

Гости пропустили первыми – украинский кипер ничего не смог поделать с ударом головой Кристиана Стуани точно в угол ворот после навеса. Но "Овьедо" удалось отыграться – 1:1. Также наш соотечественник совершил несколько "спасений" и помог команде оформить неплохой результат. Ранее мы писали, как Лунин помог "Овьедо" спастись от поражения "Уэске".

После поединка с "Жироной" Андрей прокомментировал встречу:

"Сложный матч потому, что "Жирона" дома всегда прижимает соперников и не дает им играть. В нашем поединке обе команды играли на победу. Но мы заработали очко и продолжаем работать. Каждое набранное очко важно, дальше постараемся получать по три в каждом матче. Мы должны совершенствоваться во всех аспектах, выходить на каждый матч, чтобы показать лучшую версию себя".

Также Лунин сказал несколько слов о своем положении в клубе: "Мне все нравится в Овьедо. Благодарен тренеру, что он выбрал меня. Вы всегда можете стать лучше, все помогают мне в этом". Смотрите видеообзор матча "Жирона" – "Овьедо".

Читайте, как провал с Лунинын заставили "Реал" пойти на создание спецотдела.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Луниным в воротах сыграла с Нигерией вничью в товарищеском матче

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футбол Реал Мадрид Сегунда Андрей Лунин Жирона Овьедо

Источник: ua.tribuna.com

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