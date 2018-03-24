Андрей Лунин стал самым молодым вратарем в истории сборной Украины

Голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин, попавший в стартовый состав сборной Украины на вчерашний товарищеский матч с Саудовской Аравией (1:1), дебютировал в украинской национальной команде в возрасте 19 лет и 40 дней и теперь он самый юный вратарь в ее истории.

До этого рекорд принадлежал Максиму Ковалю, который дебютировал в сборной Украины в 19 лет и 174 дня – в июне 2012 года с национальной командой Австрии (2:3). А легендарный вратарь сборной Украины Александр Шовковский в рейтинге самых юных голкиперов национальной команды теперь на третьем месте. В ноябре 1994-го он сыграл со сборной Эстонии в возрасте 19 лет и 315 дней. Правда, это был не товарищеский матч, в отличие от ситуации с Луниным и Ковалем, а официальный – в отборе Евро-1996.

Если же брать футболистов всех амплуа, то показатель Лунина – только седьмой в истории сборной Украины. Шестеро дебютировали до своего 19-летия. Первым это сделал Сергей Ребров в июне 1992 года и до сих пор остается самым юным игроком сборной Украины – 18 лет и 24 дня. В марте 1995-го Андрей Шевченко сыграл в 18 лет и 176 дней, в октябре 1996-го Геннадий Зубов – в 19 лет и 23 дня. В феврале 2001 года Виталию Лисицкому было 18 лет и 304 дня.

Еще трое юных дебютантов появились в последние годы. В октябре 2015-го – Александр Зинченко (18 лет и 300 дней), в ноябре 2016-го – Виктор Цыганков (18 лет и 362 дня) и вот теперь – Андрей Лунин.