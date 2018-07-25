Андрей Лунин: В "Реале" просто рай

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин поделился впечатлениями от пребывания в мадридском клубе. В интервью клубному каналу Андрей рассказал, как его приняли партнеры и что он чувствует от самого факта переезда в Мадрид.

"Это была мечта, она осуществилась. Я счастлив, горд и чувствую огромную ответственность. "Реал" Мадрид – это самый великий клуб в мире, с наибольшими наградами в мире, это была моя мечта.

Описывать или характеризовать свои качества я не привык. Это должны делать тренеры или специалисты. Я, в свою очередь, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы "Реал" становился только лучше, сильнее.

Я люблю этот вид спорта, получая от него удовольствие. Думаю, это все, что нужно. База? Это превосходно. Наверное, это лучшая база в мире. Там есть все для развития футболиста, для тренировок, для восстановления. Это рай.

Приняли нормально, идет рабочий процесс. Стараюсь учить язык, чтобы лучше находить общий язык. Все постепенно идет хорошо. Так получилось, что в зале мы работали вместе с Гаретом, наверное, по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Бейл – атлет.

Начинал я как и большинство вратарей – в поле. Играл под нападающим. Наверное, сказалось, что я не люблю бегать. Тренеры решили поставить меня на ворота. Наверное, сделали правильный выбор, мне очень нравится", – сказал украинец.

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В завершении Лунин обратился к болельщикам мадридского клуба, пообещав, что приложит максимум усилий для успеха своей новой команды.

"Для меня честь и огромная радость находится здесь, в лучшем клубе мира. Приложу максимум усилий, чтобы развиваться, становится сильнее, чтобы Реал продолжил завоевывать трофеи. Чтобы радовать вас".

Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован эти летом).