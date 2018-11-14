Андрей Лунин зимой может перейти в "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" может арендовать украинского голкипера Андрея Лунина. Он принадлежит "Реалу", а за "Леганес" выступает на правах аренды.

Как ранее сообщалось, "Реал" недоволен тем, что "Леганес" не предоставляет украинцу игровую практику. В текущем сезоне 19-летний футболист провел лишь два матча во всех турнирах. В связи с этим "Королевский клуб" готов отозвать игрока из аренды.

По данным El Gol Digital, арендовать игрока хочет "Райо Вальекано". У команды есть проблемы во вратарской линии, и "Райо" может предоставить украинскому вратарю необходимое игровое время.

На днях AS сообщила, что мадридский "Реал" может разорвать арендное соглашение с "Леганесом" по украинскому вратарю. Столичный гранд не устраивает минимальное игровое время футболиста. А такое заявление мадридцев возмутило представителей "Леганеса".

Напомним, что в конце августа мадридский "Реал" объявил о переходе голкипера Андрея Лунина на правах аренды в "Леганес". Украинец проведет в команде из пригорода Мадрида этот сезон.