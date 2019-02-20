Андрей Пятов: "Назвал ли сына в честь Льва Яшина? Можно и так считать"

Вратарь "Шахтера" рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка

Андрей Пятов.

Андрей Пятов: "Назвал ли сына в честь Льва Яшина? Можно и так считать" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d14/562/5c6d1456292a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d14/562/5c6d1456292a8.jpg 2019-02-20T10:57:00+02:00 Футбол Вратарь "Шахтера" рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка

Сегодня "Шахтер" вылетел на ответный матч 1/16 Лиги Европы с "Айнтрахтом". Игра состоится в четверг в Германии. Напомним, первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

В аэропорту "Киев" журналист segodnya.ua проходил паспортный контроль вместе с игроками "Шахтера". Ребята пребывали в отменном расположении духа. Давид Хочолава живо объяснял Андрею Тотовицкому и Виктору Коваленко премудрости какой-то новой компьютерной игры. На мой вопрос "Как настроение?", грузинский центрбек с улыбкой ответил за всех: "Как всегда – позитивное". А Андрей Пятов, приняв поздравление с рождением сына, рассказал: "Назвали Львом. В честь Льва Яшина? Можно и так считать (с улыбкой). А если серьезно, это имя выбрали с женой еще перед рождением первого ребенка. Но родилась Даша, потом Милана, потом Майя. Это для дочерей имена приходилось придумывать, а для сына оно было готово".

Напомним, утром 15 февраля супруга Юлия подарила Андрею мальчика - малыша ростом 50 сантиметров и весом 3 килограмма 10 граммов.



– Спасибо, любимая! – написал голкипер на своей странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Андрей Пятов: "Назвал ли сына в честь Льва Яшина? Можно и так считать"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.