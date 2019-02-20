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Андрей Пятов: "Назвал ли сына в честь Льва Яшина? Можно и так считать"

Сегодня, 10:57

Вратарь "Шахтера" рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка

Андрей Пятов
Андрей Пятов.
Андрей Пятов: "Назвал ли сына в честь Льва Яшина? Можно и так считать" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d14/562/5c6d1456292a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d14/562/5c6d1456292a8.jpg Футбол Вратарь "Шахтера" рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка

Сегодня "Шахтер" вылетел на ответный матч 1/16 Лиги Европы с "Айнтрахтом". Игра состоится в четверг в Германии. Напомним, первая встреча команд завершилась вничью 2:2.

В аэропорту "Киев" журналист segodnya.ua проходил паспортный контроль вместе с игроками "Шахтера". Ребята пребывали в отменном расположении духа. Давид Хочолава живо объяснял Андрею Тотовицкому и Виктору Коваленко премудрости какой-то новой компьютерной игры. На мой вопрос "Как настроение?", грузинский центрбек с улыбкой ответил за всех: "Как всегда – позитивное". А Андрей Пятов, приняв поздравление с рождением сына, рассказал: "Назвали Львом. В честь Льва Яшина? Можно и так считать (с улыбкой). А если серьезно, это имя выбрали с женой еще перед рождением первого ребенка. Но родилась Даша, потом Милана, потом Майя. Это для дочерей имена приходилось придумывать, а для сына оно было готово".

Напомним, утром 15 февраля супруга Юлия подарила Андрею мальчика - малыша ростом 50 сантиметров и весом 3 килограмма 10 граммов. 

 
– Спасибо, любимая! – написал голкипер на своей странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

 

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Тег Шахтер Донецк, Андрей Пятов

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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