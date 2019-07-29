Андрей Пятов и Сергей Болбат - о поражении в поединке за Суперкубок в Одессе

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Андрей Пятов прокомментировал пропущенные голы в матче за Суперкубок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 2019-07-29T12:09:20+03:00 Футбол Андрей Пятов и Сергей Болбат - о поражении в поединке за Суперкубок в Одессе

В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1. Футболисты донецкого клуба прокомментировали поражение.

Андрей Пятов, голкипер:

"Проиграли за три минуты, пропустив из-за своих ошибок два мяча. Первый гол нам забили после углового – там Бурда выиграл позицию и хорошо пробил, а второй случился в результате контратаки. Индивидуальные ошибки… Это футбол, здесь все бывает. Насколько изменилась игра команды? Не сказал бы, что мы сильно поменялись: тот же контроль мяча, создавали давление, действовали неплохо и не заслуживали поражения. Да, разные тренеры, у каждого свое видение футбола. Стараемся, учимся, подстраиваемся, пытаемся выполнять все, что говорит наставник. Мы все хорошо выполняли, но, видите, три минуты все перевернули. Сезон только начинается. Суперкубок – это лишь первый матч после сборов. Сейчас главное – подготовиться, чтобы дальше выиграть чемпионство и Кубок".

Сергей Болбат, защитник:

"Очень обидно проигрывать в таких поединках, ведь мы контролировали игру полностью, всегда с мячом были, создали массу моментов. Нет смысла говорить о стиле, требованиях нового тренера. Задача всегда одна – побеждать. Для нас важен каждый трофей, и в любом матче мы должны отдаваться на 200 процентов. Сейчас тоже выходили с желанием победить, но, к сожалению, не получилось".

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