Андрей Пятов: "В конце матча вдруг мелькнула мысль: "Будет как с "Динамо"

Донецкий "Шахтер" в сверхдраматичном поединке обыграл на выезде "Хоффенхайм" и повысил свои шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин: обзор суперматча "Хоффенхайм" – "Шахтер".

После матча голкипер "Шахтера" Андрей Пятов отметил, что если бы команда такую тактику применила в Манчестере, такого счета бы точно не было ("горняки" проиграли – 0:6 – ред.). Пятов также признался, что "пихал" партнерам, когда немцы в концовке создали подряд несколько опаснейших моментов: "Я так на них орал! Кричал: "Чего вы пятитесь? Почему не прессингуете? Вас же больше!" Не, ну в самом деле – играем в большинстве, а они создают четыре 100-процентных момента. Но потом вдруг мелькнула мысль: "Будет как с "Динамо". Они свои моменты не использовали, а мы в конце забьем".



В одном из моментов мяч попал в перекладину "Шахтера", а вратарь за мячом даже не прыгал. "Да я видел, что мяч в перекладину попадет, и решил не мешать!", – отшутился Андрей.

Хотя после его неуверенных действий "Хоффенхайм" таки забил, второй гол. Голкипер остановился на полпути. "Мяч завис в воздухе, я вышел на перехват, и вдруг игрок немцев буквально из ниоткуда возник. Я к нему не успеваю, пятиться тоже уже поздно. Одна надежда была, что он будет принимать на грудь, и я за это время успею с ним сблизиться. Но он сразу ткнул головой и удачный парашют получился", – прокомментировал эпизод Пятов.