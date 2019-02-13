Андрей Пятов: "В перерыве финала ждал от Мирчи другой реакции"

Единственный в нынешнем "Шахтере" победитель Кубка УЕФА-2009 — о реванше с ЦСКА, судьбе своего свитера и почему не хранит запись финала

Пятов перед матчем с ЦСКА. Фото А. Дудуш.

Андрей Пятов: "В перерыве финала ждал от Мирчи другой реакции" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3d0/f2d/5c63d0f2d52a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3d0/f2d/5c63d0f2d52a3.jpg 2019-02-13T10:10:00+02:00 Футбол Единственный в нынешнем "Шахтере" победитель Кубка УЕФА-2009 — о реванше с ЦСКА, судьбе своего свитера и почему не хранит запись финала

В этом году исполняется десять лет как "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА. Единственный с того победного состава, кто продолжает играть в "Шахтере" – голкипер Андрей Пятов.

- На самом деле тот евросезон был для нас очень непростым, – вспоминает вратарь "горняков" Андрей Пятов. - Вы ведь помните, осенью и Мистер (Мирча Луческу. — Ред.) собирался уходить. Тяжело было... Мы тогда вылетели из Лиги чемпионов, заняли третье место в группе. А потом стали настраиваться на каждый следующий матч в Кубке УЕФА, как на решающий, и шли вверх ступенька за ступенькой: "Тоттенхэм", ЦСКА, "Марсель", "Динамо". Конечно, свою роль сыграл и момент, когда перед "Марселем" президент сказал, что он полностью доверяет Мистеру и не видит никого другого во главе "Шахтера". И эта его поддержка тогда передалась и команде.



- С каким соперником тогда пришлось труднее всего?

- Наверное, с ЦСКА. В Москве играли на искусственном поле, проиграли – 0:1. Вагнер Лав, по-моему, забил с пенальти. Дома нужно было брать реванш, и мы уверенно выиграли – 2:0. Саша Кучер, помню, поборолся с Акинфеевым — жестко, на грани фола, но на усмотрение судьи. Вратарь армейцев мяч выпустил, а Луис Адриано был начеку и забил. Ну и, конечно, не забуду полуфинал с "Динамо" — в этих играх была двойная мотивация.



- А какой эпизод из стамбульского финала с "Вердером" врезался в память ярче всего?

- Наверное, перерыв. Почему? Таким спокойным я Мистера прежде никогда не видел. Зная, какой он всегда эмоциональный, да еще с учетом того, что я в первом тайме допустил ошибку, которая привела к ответному голу в наши ворота, ожидал от него немного другой реакции. Но когда мы зашли в раздевалку, услышали от него: "Молодцы. Все отлично. У вас все получится". Он говорил спокойным и уверенным голосом, и вот это у меня навсегда осталось в памяти. Думаю, его спокойствие и уверенность передались и команде.



- Известно, что трофей Кубка УЕФА не герметичный, шампанского из него не выпьешь. Но это не значит, что шампанского в раздевалке вообще не было?

- Я уже точно и не вспомню, что происходило тогда в раздевалке (улыбаясь). По ощущениям, мы туда, наверное, только через час или два после матча попали. А вот, помню, когда уже приехали в отель, нас там встречали наши жены, которые тоже летали на матч. До игры они жили в другой гостинице, а тут пришли к нам, и мы всей командой в лобби-баре собрались, посидели, отметили.

- В ночь после финала долго не мог заснуть или наоборот сразу выключился?

- Конечно, не спалось. Такое бывает, можно сказать, раз в жизни. Эмоции переполняли. Плюс ощущения были где-то двоякими: именно из-за той моей ошибки. Хорошо, что в итоге сложилось именно так, но я прокручивал в голове, что все могло быть и по-другому. И как бы это сказалось в дальнейшем — неизвестно.



- Твой свитер с того матча сохранился?

- Да, хранится у меня дома. Я вообще собираю вратарские свитера, у меня в коллекции штук, наверное, 50, а может, и больше. Там свитера многих известных вратарей, против которых я играл — и в сборной, и в "Шахтере".

- После ты пересматривал запись того финала? Если да – когда в последний раз?

- Смотрел только документальный фильм, посвященный нашей победе. А специально запись той игры не храню. При желании ее можно спокойно найти в интернете. Я вообще не фанат архивных материалов. Хотя у нас есть ребята, которые любят это дело. Например, Тарас Степаненко: не знаю, оставляет ли он записи, но каждую свою игру пересматривает, анализирует. Так он воспитан.

- За эти 10 лет столько всего произошло, команда полностью обновилась. Иногда не закрадывается мысль, что все это было вообще не с тобой?

- Такого точно нет (смеется). Как бы не менялся "Шахтер", команда всегда старалась держать свою планку, и мы всегда ставили перед собой максимальные цели. Где-то это получалось, где-то не очень, но в целом, думаю, мы сохранили марку и имидж клуба на том же высоком уровне.

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