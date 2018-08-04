Андрей Шевченко будет работать на итальянском телевидении

Знаменитый футболист будет совмещать пост наставника сборной Украины и эксперта на ТВ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вскоре сможет дебютировать в роли футбольного эксперта, сообщает La Presse. Наставник "сине-желтых" будет работать в стриминговой компании "Dazn Online", которая покажет матчи Серии А, Серии Б, Примеры и Лиги 1.

Также вместе с Шевченко будут работать Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Роберто Гвидолин и Роберто Краверо.

Напомним, что нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел за "Милан" семь сезонов. Он выиграл с клубом чемпионат Италии (2004), Кубок Италии (2003), Лигу чемпионов (2003) и Суперкубок УЕФА (2003).

Вчера Шевченко побывал на "украинском классико" "Динамо" – "Шахтер" и прокомментировал результат матча: "Динамо" победило, потому что хотело больше"

Кстати, Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии. Экс-игрок "Милана" отмечен за развитие дружественных отношений между Италией и Украиной.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко продлил контракт тренера сборной Украины до лета 2020 года. Исполком Федерации футбола Украины поставил перед ним задачу пробиться на Евро-2020.