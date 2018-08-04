Андрей Шевченко будет работать на итальянском телевидении

Сегодня, 09:52

Знаменитый футболист будет совмещать пост наставника сборной Украины и эксперта на ТВ

Андрей Шевченко. Фото AFP
Андрей Шевченко. Фото AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вскоре сможет дебютировать в роли футбольного эксперта, сообщает La Presse. Наставник "сине-желтых" будет работать в стриминговой компании "Dazn Online", которая покажет матчи Серии А, Серии Б, Примеры и Лиги 1.

Также вместе с Шевченко будут работать Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Роберто Гвидолин и Роберто Краверо.

Напомним, что нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел за "Милан" семь сезонов. Он выиграл с клубом чемпионат Италии (2004), Кубок Италии (2003), Лигу чемпионов (2003) и Суперкубок УЕФА (2003).

Вчера Шевченко побывал на "украинском классико" "Динамо" – "Шахтер" и прокомментировал результат матча: "Динамо" победило, потому что хотело больше"

Кстати, Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии. Экс-игрок "Милана" отмечен за развитие дружественных отношений между Италией и Украиной.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко продлил контракт тренера сборной Украины до лета 2020 года. Исполком Федерации футбола Украины поставил перед ним задачу пробиться на Евро-2020.
футбол, Андрей Шевченко

Вы сейчас просматриваете новость "Андрей Шевченко будет работать на итальянском телевидении". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Андрей Шевченко. Фото "Сегодня"

Андрей Шевченко: "Динамо" победило, потому что хотело больше"

Вчера, 21:46

Наставник сборной Украины прокомментировал дерби в УПЛ

Футбол

Шевченко в "Милане". Фото Twitter

Андрей Шевченко вернулся в "Милан"

Вчера, 18:16

Экс-футболист побывал на базе своего бывшего клуба
Загрузка...

Футбол

Шевченко с сыновьями. Фото Instagram

Появилось видео, как Андрей Шевченко играет в паддл-теннис с сыновьями

24 Июля, 15:14

Наставник сборной Украины весело проводит досуг с детьми

Футбол

Андрей Шевченко. Фото Getty

Андрей Шевченко продлил контракт тренера сборной Украины до лета 2020 года

22 Июля, 11:11

Исполком Федерации футбола Украины поставил перед ним задачу пробиться на Евро-2020

Новости

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко: "В финале я буду болеть за Хорватию"

15 Июля, 13:27

Главный тренер сборной Украины признался, что хорваты всегда ему импонировали

Новости

Андрей Шевченко. Фото AFP

Андрей Шевченко помог сборной России выиграть первый матч на ЧМ-2018

12 Июля, 18:02

Станислав Черчесов поблагодарил украинского коллегу за совет
Загрузка...