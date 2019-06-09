Андрей Шевченко: Мы обязаны обыграть Люксембург

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем поединке отбора на Евро-2020

Андрей Шевченко на пресс-конференции. Фото: ФФУ

В понедельник сборная Украины во Львове проведет отборочный матч чемпионата Европы по футболу. Соперником нашей команды будет сборная Люксембурга. За сутки до игры главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию.

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

— Насколько удалось команде восстановиться после Сербии и подготовиться к игре с Люксембургом?

— Процесс восстановления прошел спокойно. Ребята уже восстановились. После вечерней тренировки будем понимать их окончательное состояние. Поэтому состав на игру и заявку определим вечером. Есть проблемы у Беседина и Бутко. Они тренироваться не будут. Все остальные в строю.

— Чего не хватает Роману Зозуле, чтобы попасть в список игроков национальной сборной?

— У нас большое количество игроков которых мы смотрим. И Роман входит в их число. Я выхожу из интересов сборной. Мы принимаем решение, какие футболисты подходят в данный момент. К Роману вопросов нет. Он проводит отличный сезон, желаю ему удачи в стыковых играх. Он в обойме, так что посмотрим. Я должен принимать решение и вызывать тех, кто на данный момент подходит под стиль игры команды.

— Какой самый главный вывод вы сделали после первой игры в Люксембурге?

— Получил подтверждение, что эта команда заслуживает уважение, внимание. Они сделали большие шаги вперед. Всем доставили неприятности. Не обошлось и без нас. Мы уже знаем эту команду. Так что мотивация у нас большая. Каждое очко на вес золота. Мы играем дома, но понимаем, что будет тяжелее, чем с сербами. Это организованная команда, знает свои сильные стороны, умеет обороняться и играть на контратаках.

— Сумела ли команда психологически отойти от игры против Сербии? Есть ли мотивация на Люксембург?

— Надеюсь, ребята уже перестроились. Какая еще может быть мотивация, как не выход на Евро? Эта игра важна для турнирной таблицы. После удачной игры с Сербией мы должны взять еще три очка. Просто не будет. Завтра важно будет только выиграть.

— Какое состояние Тараса Степаненко, которого заменили в игре с Сербией?

— Все нормально, он тренируется, будет готовиться к игре с Люксембургом.

— Люксембург продолжает настаивать на дисквалификации Мораеса. Будет ли Украина в этом матче играть в том числе за Мораеса, чтобы игрой ответить сопернику?

— Мы будем играть за весь украинский футбол. Он игрок сборной Украины, хотя и травмирован. Это будет принципиальный матч, будем играть за нашу страну

— Есть ли шансы увидеть в этой игре на поле Марьяна Шведа?

— Сейчас не могу дать ответ. Вечером будем определяться. Он с нами тренируется две недели. Он показал сдвиги в хорошую сторону, качественно тренируется, сейчас перешел в "Селтик". У него серьезная мотивация, он двигается в правильном направлении.

Напомним, что в предыдущем матче отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Люксембург – 5:0.

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