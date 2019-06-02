Андрей Шевченко: Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса

Тренер сборной Украины рассказал о подготовке к матчам с Сербией и Люксембургом

Андрей Шевченко. Фото: ФФУ

Сборная Украины в июне сыграет два отборочных поединка Евро-2020. Во Львове наша команда встретится с Сербией и Люксембургом. Накануне матчей главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию.

- Все игроки готовы. Единственное, с нами остался Андрей Ярмоленко, но он не будет готовиться ни к одному матчу. Он, как группа поддержки для нас. Он участвует немного в тренировочном процессе, что больше необходимо для него, чтобы он побыстрее восстанавливался. Марлос тоже – у него есть определенная программа, посмотрим три-четыре дня. Он пройдет эту программу и тогда мы будем определяться, будет ли он участвовать в игре 7-го числа. Все остальные готовятся без проблем.

- Лунин будет принимать участие в матчах?

- Это мое было решение – оставить его в молодежной сборной. Лунину нужна игровая практика и очень важно, чтобы наша молодежка сыграла хорошо. Он вернется сразу же после окончания выступлений молодежной сборной на чемпионате мира.

- Наши легионеры тренируются уже вторую неделю, остальные футболисты вчера приехали. Удается ли привести физическую форму ребят к общему знаменателю?

- Думаю, что удается. Мы собрали ребят немного раньше, так как часть ребят, выступающих в европейских чемпионатах уже закончила сезон. Был цикл тренировочного процесса и был контрольный поединок с "Днепром"-1. Самая главная задача была вспомнить игровые связи и проделать определенную беговую работу. Ребята играли со специальными датчиками и все справились с работой. Мы видим, что игроки постепенно входят в форму, практически у всех одинаковое состояние.

- Первая игра у вас была с основным конкурентом в группе, вторая с "андердогом". В марте возникли определенные проблемы с Люксембургом, может быть с настроем футболистов. Как избежать повторения этого в июньской спарке?

- Для меня Люксембург не "андердог". Я уже говорил, что это хорошая, сбалансированная команда. Конечно, она не является грандом, но на протяжении шести лет доставляет любому сопернику определенные трудности. У них есть ряд футболистов, которые неплохо выступают в клубах и мы это на себе почувствовали. Поэтому, я уверен, что никакой недооценки у ребят не было. Если бы была недооценка, мы этот матч никогда бы не выиграли. Везет всегда сильнейшим и та победа – это вера до последней секунды, что ситуацию можно было исправить. Мы все понимаем, что сейчас конец сезона, где-то игроки устали и функционально и психологически. Но, команда приехала в хорошем настроении, все мотивированы, единственное, что вызывает вопросы – это состояние Ярмоленко и Марлоса. Нам этих игроков будет не хватать.

- Насколько Вы изучили сборную Сербии и при подготовке к этому матчу какие акценты будете делать?

- У сербов хорошая команда. У них много талантливых игроков, играющих в хороших чемпионатах. Они очень сильны индивидуально. Высокая, хорошо сложенная команда. Изучили их хорошо, сейчас будет ряд тренировок, направленных на подготовку к этому матчу. У нас есть определенный план на игру и если мы это план выполним, ожидаем только положительного результата.

- Какое впечатление оставило у вас общение с Юрием Панькивом, почему вызвали именно его?

- Он первый раз попал в состав сборной, но у меня сложилось впечатление, что он с нами все время был. Позитивный, хороший парень. Он заслужил этот вызов. Они заняли третье место, он провел великолепный сезон, я его поздравляю.

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