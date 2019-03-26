Андрей Шевченко: "Нам повезло с автоголом, но везение надо было заслужить"

У наставника нашей сборной нет претензий к игрокам

Андрей Шевченко. Фото: ФФУ

Андрей Шевченко: "Нам повезло с автоголом, но везение надо было заслужить" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9db/8d8/5c99db8d8690a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9db/8d8/5c99db8d8690a.jpg 2019-03-26T09:58:41+02:00 Футбол У наставника нашей сборной нет претензий к игрокам

После победного матча сборной Украины в Люксембурге в отборе на Евро-2020 главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко пообщался с прессой в рамках пресс-конференции. Напомним, наша команда одержала победу благодаря автолголу на последних секундах.

- Говорят, что везет сильнейшим. Но была Украина сегодня сильнее игрой?

- Этот матч можно оценивать по-разному. По горячим следам трудно говорить, нужно его пересмотреть еще раз. Пропускать это все через себя – это сложности тренерской работы. Особенно такие тяжелые игры ...

Самое главное сегодня – результат. Также огромное спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нашу команду. Их присутствие помогла ребятам бороться до конца. В итоге Цыганков заработал штрафной, после которого мы вышли вперед. Да, был автогол, но везение нужно заслужить.

Я хочу сделать большой комплимент Люксембургу. На предматчевой пресс-конференции я сказал, что эта сборная умеет играть в футбол. Сегодня соперник продемонстрировал отличные физические данные. Команда была готова, бежала до конца. У нее есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы. Были две вещи, которые повлияли на игру. Мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команда не очень хорошо себя показала.

- Насколько серьезную травму получил Александр Караваев?

- У него два рассечения – одно только зашили, а по второму станет ясно после его возвращения в клуб.

- Вы мечтали о том, чтобы сборная Украины завершила первую часть отбора на первом месте?

- Мы готовились к двум сложных матчей. Март – всегда тяжелый месяц для украинских команд. Игры в этот период всегда были непростыми для сборной. Где сказывается не совсем хорошая форма наших игроков. Конечно, я не ожидал столь тяжелого второго поединка. Было допущено много ошибок, ребята в какой-то степени потеряли структуру игры. Но они верили в себя до конца и боролись, пусть кому-то и не хватало сил. Не могу выдвигать им претензии относительно желания. Нам повезло, и мы выиграли этот матч.

От Люксембурга всегда можно ожидать сюрпризов в поединках на его поле. Ты можешь приехать и сыграть удачно, одержать победу, или же матч получится таким, как сегодня. В последние годы эта команда создавала проблемы всем соперникам, о чем мы хорошо знали.

После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.

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