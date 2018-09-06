Андрей Шевченко назвал состав на матч с Чехией

Сборная Украины в городе Угерске-Градиште сегодня стартует в Лиге наций. Соперником нашей команды будет сборная Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина.

Вчера украинская команда провела предматчевую тренировку после которой главный тренер Андрей Шевченко определил 23 футболиста, которые могут принять участие в матче с чехами. Шевченко привез на поединок с Чехией 24 исполнителя и после вечерних занятий принял решение оставить вне протокола защитника испанского "Луго" Василия Кравца.

Заявка сборной Украины на матч против Чехии:

Вратари: 1.Бойко, 12.Пятов, 23.Лунин.

Защитники: 2.Матвиенко, 3.Хачериди, 4.Кривцов, 5.Бурда, 13.Цуриков, 20.Ракицкий, 21.Данченко, 22.Караваев.

Полузащитники: 6.Степаненко, 7.Ярмоленко, 8.Малиновский, 10.Коноплянка, 11.Марлос, 14.Буяльский, 15.Цыганков, 16.Сидорчук, 17.Зинченко, 19.Макаренко.

Нападающие: 9.Селезнев, 18.Яремчук.

Кстати, Андрей Шевченко заявил перед матчем: Приехали за победой, но и ничья – неплохой результат.