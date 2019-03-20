Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Португалию и Люксембург

В Киеве остались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев

Андрей Шевченко. Фото: ФФУ

Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Португалию и Люксембург //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/236/1de/5c92361de36b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/236/1de/5c92361de36b4.jpg 2019-03-20T14:47:24+02:00 Футбол В Киеве остались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял на стартовые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта), которые пройдут на выезде, 25 игроков. По сравнению со списком, который был обнародован ранее, вне состава оказались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев. Напомним, Виктор Коваленко получил травму и покинул расположение сборной.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все – "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер").

В 16.30 из аэропорта Борисполь чартер с национальной командой на борту возьмет курс на Лиссабон. Ожидаемое время полета – четыре с половиной часа. Около 20.15 по местному времени (минус два от украинского) сине-желтые должны прибыть в отель Epic Sana, который на четыре дня станет их домом.

Сегодня вечером сборников ждет теоретическое занятие. Следующая же тренировка состоится уже завтра и будет предматчевым: в 19.00 по местному времени украинцы выйдут на поле стадиона "Да Луж". На полчаса раньше Андрей Шевченко в компании с одним из игроков национальной команды встретится с журналистами в конференц-зале арены.

Также сообщалось, что появилось видео первой тренировки Жуниора Мораеса под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины – форвард побывал в роли "собачки" и не встретил никакой вражды со стороны динамовцев.

Ранее мы писали, что и Португалия несет потери: против Украины не сыграет суперзабивной полузащитник. Перед матчем с командой Шевченко португальцы остались без самого дорогого футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша.

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