Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Португалию и Люксембург

Сегодня, 14:47

В Киеве остались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: ФФУ
Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Португалию и Люксембург //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/236/1de/5c92361de36b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/236/1de/5c92361de36b4.jpg Футбол В Киеве остались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял на стартовые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта), которые пройдут на выезде, 25 игроков. По сравнению со списком, который был обнародован ранее, вне состава оказались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев. Напомним, Виктор Коваленко получил травму и покинул расположение сборной.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все – "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер").

В 16.30 из аэропорта Борисполь чартер с национальной командой на борту возьмет курс на Лиссабон. Ожидаемое время полета – четыре с половиной часа. Около 20.15 по местному времени (минус два от украинского) сине-желтые должны прибыть в отель Epic Sana, который на четыре дня станет их домом.

Сегодня вечером сборников ждет теоретическое занятие. Следующая же тренировка состоится уже завтра и будет предматчевым: в 19.00 по местному времени украинцы выйдут на поле стадиона "Да Луж". На полчаса раньше Андрей Шевченко в компании с одним из игроков национальной команды встретится с журналистами в конференц-зале арены.

Также сообщалось, что появилось видео первой тренировки Жуниора Мораеса под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины – форвард побывал в роли "собачки" и не встретил никакой вражды со стороны динамовцев.

Ранее мы писали, что и Португалия несет потери: против Украины не сыграет суперзабивной полузащитник. Перед матчем с командой Шевченко португальцы остались без самого дорогого футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Португалию и Люксембург". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ФФУ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная Украины несет потери: Виктор Коваленко пропустит старт отбора на Евро-2020

Сегодня, 14:16

Виктор Коваленко не сыграет в матчах с Португалией и Люксембургом

На заметку Пятову: перед матчем с Украиной раззабивался рекордсмен сборной Люксембурга

Сегодня, 13:45

Соперник сборной Украины по Евро-2022 с трудом обыграл команду второго бельгийского дивизиона

Подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии

Сегодня, 12:04

18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды

Роль "собачки" и никакой вражды с динамовцами: видео первой тренировки Мораеса под руководством Шевы

Вчера, 21:03

Бразильский новичок сборной Украины показал, что готов "таскать рояль", а не только играть на нем

Португалия несет потери: против Украины не сыграет суперзабивной полузащитник

Вчера, 19:09

Перед матчем с командой Шевченко португальцы остались без самого дорогого футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша

Жуниор Мораес волнуется перед посвящением в новички сборной Украины: "Пою я просто ужасно"

Вчера, 18:35

Бразильский новичок Шевы озвучил планы на игру против команды Роналду: забить и победить

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Документалка про менструацию получила Оскар

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В России умерла известная певица Юлия Началова

Известная певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

Чем заняться во время бега на длинные дистанции?

В ​Бразилии ранили известного украинского телеведущего:...

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ
Загрузка...

Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео

Вчера, 22:56

Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

Девушка-двойник Тины Кароль сделает отцом футболиста сборной Украины

Вчера, 17:43

Интересное положение очаровательной супруги полузащитника "Ференцвароша" засветил его агент

Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри"

18 марта, 14:06

Владимир, которому пообещали миллиард, уже возобновил тренировки в Конча-Заспе

"Это просто эмоции": Шева рассказал о разговоре с президентом, который видел его главным тренером "Динамо"

18 марта, 13:02

Наставник сборной Украины объяснил, зачем ему понадобились зубочистки во время общения с Игорем Суркисом

Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку

18 марта, 11:56

Президент "Динамо" признал, что команда опозорилась с "Челси", но дает тренеру еще время поработать

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV