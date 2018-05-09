Андрей Шевченко назвал свой самый памятный финал Кубка Украины

Сегодня, 13:50

Наставник национальной сборной рассказал чего ждет в сегодняшнем матче

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о предстоящем сегодня финале Кубка Украины "Динамо" – "Шахтер", онлайн матча.

- Можете вспомнить самый памятный финал этого турнира в своей карьере?
- Это было в 1999 году – перед моим уходом в "Милан". "Динамо" обыграло "Карпаты" со счетом – 3:0, а мне удалось забить два мяча. В те годы финальные матчи традиционно проводились в День города, поэтому для меня они, конечно, всегда были памятными. А тогда, в 99-м, я на какое-то время, по сути, прощался со своими болельщиками.

- В то время противостояние "Динамо" – "Шахтер" не было столь принципиальным, а сейчас практически все кубковые розыгрыши только к этому и сводятся. Чего ждете от предстоящего поединка?
- Хорошего футбола, бескомпромиссной борьбы и, разумеется, качественной игры сборников. Для меня важно, чтобы в этом матче их было как можно больше. В "Динамо" регулярно выходят на поле по семь-восемь украинцев, в "Шахтере" тоже большой выбор футболистов. Радует, что вернулся в строй после травмы Сергей Кривцов, получает игровую практику Виктор Коваленко.

- Молодой полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко претендует на роль главного открытия нынешнего сезона. Существует вероятность его появления в сборной уже в ближайшее время?
- Безусловно. Ведь он выходит в основном составе и показывает хороший уровень игры. На финале Кубка Украины будут присутствовать мои помощники – Рауль Рианчо и Андреа Малдера, и они предоставят мне всю необходимую информацию не только по этому футболисту, но и по другим игрокам.
Андрей Шевченко, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины

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