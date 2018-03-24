Андрей Шевченко после ничьей с Саудовской Аравией: "Будем разбираться"

Сегодня, 13:08

Пресс-конференция тренера сборной Украины после ничьей 1:1 с самой слабой командой чемпионата мира 2018


После матча сборных Украины и Саудовской Аравии на Муниципальном стадионе в Марбелье наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко прокомментировал игру и результат.

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- Что касается игры, то у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч. У нас были хорошие моменты, но в отношении контроля игры, контроля мяча я остался не совсем доволен – мы в этих компонентах выглядели не достаточно хорошо.

Пропустили со стандартного положения, хотя я делал акцент именно на том, что мы должны быть очень аккуратными в таких ситуациях. Но в итоге, соперников мы при этом стандарте "потеряли". Будем разбираться.

Недоволен я реализацией моментов. И в первом тайме, и во втором у нас было достаточно возможностей, чтобы решить судьбу матча в свою пользу. Но даже если бы мы даже победили, я бы все равно остался недоволен контролем игры в нашем исполнении.

- Теперь ряд футболистов вашей команды отправятся в расположение молодежной сборной Украины, чтобы усилить ее в отборочном матче с Англией?
- Да, конечно. Кто именно это будет, решим после того, как увидим, в каком состоянии находятся футболисты молодежной сборной, которые приняли участие в сегодняшнем матче. В любом случае завтра три-четыре игрока отправятся в расположение нашей "молодежки".

- Насколько, в итоге, погодные условия сказались на подготовке сборной?
- Да, из-за погодный условий не удалось провести именно те тренировки, которые мы планировали. Пришлось перестраиваться уже по ходу тренировочного процесса. Хотелось большего, но это погода, тут ничего не поделаешь.
тренер, Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Саудовской Аравии

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Источники:

Dynamo.kiev.ua, ФФУ

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