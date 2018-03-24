Андрей Шевченко после ничьей с Саудовской Аравией: "Будем разбираться"
Пресс-конференция тренера сборной Украины после ничьей 1:1 с самой слабой командой чемпионата мира 2018
После матча сборных Украины и Саудовской Аравии на Муниципальном стадионе в Марбелье наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко прокомментировал игру и результат.
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- Что касается игры, то у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч. У нас были хорошие моменты, но в отношении контроля игры, контроля мяча я остался не совсем доволен – мы в этих компонентах выглядели не достаточно хорошо.
Пропустили со стандартного положения, хотя я делал акцент именно на том, что мы должны быть очень аккуратными в таких ситуациях. Но в итоге, соперников мы при этом стандарте "потеряли". Будем разбираться.
Недоволен я реализацией моментов. И в первом тайме, и во втором у нас было достаточно возможностей, чтобы решить судьбу матча в свою пользу. Но даже если бы мы даже победили, я бы все равно остался недоволен контролем игры в нашем исполнении.
- Теперь ряд футболистов вашей команды отправятся в расположение молодежной сборной Украины, чтобы усилить ее в отборочном матче с Англией?
- Да, конечно. Кто именно это будет, решим после того, как увидим, в каком состоянии находятся футболисты молодежной сборной, которые приняли участие в сегодняшнем матче. В любом случае завтра три-четыре игрока отправятся в расположение нашей "молодежки".
- Насколько, в итоге, погодные условия сказались на подготовке сборной?
- Да, из-за погодный условий не удалось провести именно те тренировки, которые мы планировали. Пришлось перестраиваться уже по ходу тренировочного процесса. Хотелось большего, но это погода, тут ничего не поделаешь.
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