Андрей Шевченко после ничьей с Саудовской Аравией: "Будем разбираться"

После матча сборных Украины и Саудовской Аравии на Муниципальном стадионе в Марбелье наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко прокомментировал игру и результат.

- Что касается игры, то у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть этот матч. У нас были хорошие моменты, но в отношении контроля игры, контроля мяча я остался не совсем доволен – мы в этих компонентах выглядели не достаточно хорошо.

Пропустили со стандартного положения, хотя я делал акцент именно на том, что мы должны быть очень аккуратными в таких ситуациях. Но в итоге, соперников мы при этом стандарте "потеряли". Будем разбираться.

Недоволен я реализацией моментов. И в первом тайме, и во втором у нас было достаточно возможностей, чтобы решить судьбу матча в свою пользу. Но даже если бы мы даже победили, я бы все равно остался недоволен контролем игры в нашем исполнении.

- Теперь ряд футболистов вашей команды отправятся в расположение молодежной сборной Украины, чтобы усилить ее в отборочном матче с Англией?

- Да, конечно. Кто именно это будет, решим после того, как увидим, в каком состоянии находятся футболисты молодежной сборной, которые приняли участие в сегодняшнем матче. В любом случае завтра три-четыре игрока отправятся в расположение нашей "молодежки".

- Насколько, в итоге, погодные условия сказались на подготовке сборной?

- Да, из-за погодный условий не удалось провести именно те тренировки, которые мы планировали. Пришлось перестраиваться уже по ходу тренировочного процесса. Хотелось большего, но это погода, тут ничего не поделаешь.