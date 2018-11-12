Андрей Шевченко решился и вызвал форварда "Шахтера" в сборную Украины

Сегодня, 11:33

Состав национальной команды пополнил выступающий в "Мариуполе" в аренде Андрей Борячук

Андрей Борячук. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Андрей Борячук. Фото ФК "Шахтер"

В составе сборной Украины, которая сегодня в Киеве начинает подготовку к ноябрьским матчам с командами Словакии (Лига наций УЕФА, 16 ноября в Трнаве) и Турции (спарринг, 20 ноября в Анталье), из резервного списка довызван 22-летний нападающий "Шахтера" Андрей Борячук, на правах аренды выступающий за "Мариуполь".

Об этом сообщил официальный сайт ФФУ, который заодно подтвердил информацию о другом молодом нападающем, которого Андрей Шевченко перевел из резервного списка в основной, – о 21-летнем Марьяне Шведе из "Карпат", лучшем украинском бомбардире УПЛ этого сезона.

Борячук не может похвастать такой же выдающейся результативностью, но свои четыре мяча в нынешнем чемпионате Украины забил. Всего в УПЛ он насобирал 12 голов (три из них – за "Шахтер" в позапрошлом сезоне), в Кубке Украины – пять (два – за "Шахтер").

К тому же это не дебютный вызов воспитанника винницкого футбола и выпускника академии "Шахтера" в сборную Украины. В марте 2017-го он входил в расширенный список кандидатов перед поединком отбора ЧМ-2018 с Хорватией в Загребе.

Сегодня все футболисты сборной Украины начнут собираться в одном из столичных отелей, а завтра на НСК "Олимпийский" в 18:00 состоится открытая для болельщиков тренировка национальной команды.

Ранее мы писали, что из-за травмы голеностопа не сыграет в ноябрьских играх сборной Украины правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко. Возможно, Шевченко довызовет еще и кого-то из игроков обороны.
Сборная Украины, Андрей Борячук

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Источник:

ФФУ

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