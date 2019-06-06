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Андрей Шевченко: Рост соперников может сыграть большую роль

6 июня, 19:46

Главный тренер сборной Украины рассказал, что важнее всего будет в поединке отбора Евро-2020

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: ФФУ

В пятницу, 7 июня, сборная Украины проведет свой очередной матч в рамках отборочного турнира Евро-2020. Во Львове наша команда сыграет со сборной Сербии. А за день до этого поединка на стадионе "Арена Львов" прошла предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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- Насколько вы определились по стартовому составу.

- По составу, как обычно, мы определимся в день игры. После сегодняшней тренировки наступит окончательная ясность. Но все ребята готовы, чувствуют себя хорошо. Особых у нас потерь нет. Завтра утром определимся по составу, но приблизительно, конечно, я уже знаю, кто начнет игру с первых минут.

Украина – Сербия: где смотреть онлайн матча

- Что вас больше всего беспокоит накануне завтрашнего матча?

- Особо ничего. Мы хорошо понимаем значимость завтрашнего матча. С уважением относимся к сопернику. Сборная Сербии – добротная качественная команда. Так что нас ждет непростая игра. Как обычно, рассчитываем во Львове на особую поддержку трибун. Ребята настроены на завтрашний матч. Надеемся показать хороший футбол.

- Как думаете, почему сборная Сербии так долго не может выйти в финальную часть чемпионата Европы?

- Бывают сложности в группе. Кроме того, у сборной Сербии команда сейчас строится. Возрастные футболисты в большей степени уходят на второй план. Но в целом, сейчас у сербов – великолепная национальная команда, каждый футболист выступает в топ-клубе, в топ-чемпионате, у нее хорошее будущее.

Кроме того в Европы поднялся уровень, каждая национальная команда показывает хороший футбол. Так что конкуренция очень большая.

- При подготовке к завтрашнему матчу учитываете, что сборная Сербии сильна в физическом плане?

- Конечно! В составе нашего соперника есть рослые футболисты, хорошо играющие головой. Рост футболистов, особенно защитников, может сыграть большую роль. Мы учитывали все нюансы при подготовке к завтрашнему матчу. Так что важно сыграть уверенно на втором этаже.

- Кого считаете самым сильным в составе сборной Сербии?

- Сборная Сербии сильна не только индивидуальностями, но и коллективной игрой. В то же время, конечно, у этой команды есть те, кто давно играет в её составе, они ведут сейчас ее игру. Тадич, Миитрович, Коларов – эти исполнители сильно влияют на игру нынешней сборной Сербии.

Напомним, что сегодня в Лиге наций будет сыгран второй полуфинал: онлайн матча Голландия – Англия.

А вчера первым финалистом стала сборная Португалии, которая обыграла Швейцарию – 3:1, хет-триком отметился Криштиану Роналду.

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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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