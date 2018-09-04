Андрей Шевченко: "Следим за Зозулей, а Кравца вызвали на перспективу"

Сборная Украины начала подготовку к двум матчам Лиги наций с чехами и словаками, которые пройдут 6 и 9 сентября в Угерске-Градиште (21:45) и во Львове (16:00). Тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко вызвал на сбор 26 игроков (больше всего из "Шахтера" – 7), среди которых двое из резервного списка. Защитник Василий Кравец переведен из молодежки, а форвард Евгений Селезнев заменит травмированного Артема Беседина.

"Динамовец, несмотря на повреждение, приехал вместе со всеми, – поделился с "Сегодня" Андрей Шевченко. – Мы знали о его травме, но вызвали, чтобы Артем увиделся с партнерами и прочувствовал атмосферу сборной. Позже я сразу его отпустил, чтобы он продолжил восстановление. В резерве у нас был Селезнев, и естественно, что Женя сразу же был довызван".



...Помимо нападающего турецкого "Акхисара" (у Селезнева 2 гола в 3-х матчах сезона), в сборной еще лишь один центрфорвард – Роман Яремчук из бельгийского "Гента" (3 гола в 10 матчах). Не мало ли, поинтересовались мы у Шевченко.



- Тренерский штаб следит за большой группой нападающих, которые выступают в Украине и за рубежом, – говорит коуч сборной. – Однако вызывать новичка на официальные матчи – определенный риск. Нам нужен проверенный боец, возможности которого мы прекрасно знаем и кто знаком с нашими требованиями.



- А как же Роман Зозуля, который раньше был основным нападающим сборной, а сейчас начал забивать за "Альбасете"?

- Мы ведем Зозулю, но на данным момент я отдал предпочтение другим форвардам. Но это не значит, что двери для него закрыты. Наоборот, даже выступая в клубе второго испанского дивизиона, он пребывает под пристальным наблюдением наших селекционеров. Да и я внимательно слежу за Сегундой, поэтому, кстати, и довызвал на сбор молодого Кравца, регулярно играющего за свой "Луго". Признаю, мы пригласили его на перспективу, чтобы познакомиться и посмотреть на него в деле.