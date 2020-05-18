Андрей Шевченко уточнил, когда бы он хотел стать тренером "Милана"

Обладатель "Золотого мяча" надеется на возвращение в итальянский клуб, но сейчас у него другой приоритет

Главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко заявил, что хотел бы вернуться в "Милан", где в свое время феерил как игрок, уже в качестве тренера. Однако сейчас у него другой приоритет. Ранее сообщалось, что из-за немца Рангника в "Милане" не будет Шевченко.

"Я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня – это главный приоритет. У нас очень много целей. Будем работать, чтобы достичь их. Что касается "Милана", то посмотрим, как сложится жизнь. Но мне бы хотелось вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок. Может быть, будет шанс и в качестве тренера. Будущее – размытое понятие", – заявил в программе "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Ранее известный немецкий специалист Бернд Штанге заявил: "Думаю, Андрей Шевченко со временем возглавит "Реал", "Барселону" или "Челси".

"Мне очень приятно, – говорит по этому поводу Андрей Шевченко. – Но сейчас моя работа – в сборной Украины. У этой команды есть большое будущее. Сейчас мы с помощниками очень много анализируем, готовим много материалов по нашей следующей цели – Лиге наций. У нас очень тяжелая группа"

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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В групповом турнире Лиге наций, который запланирован на эту осень, соперниками сборной Украины должны стать Испания, Германия и Швейцария. Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесено на лето 2021 года.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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