Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины восемь легионеров

Еще два футболиста из иностранных чемпионатов попали в резервный список

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор восемь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах. Еще двое легионеров попали в резервный список сборной.

В восьмерке вызванных:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия)

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия)

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Евгений Хачериди (ПАОК, Греция)

Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия)

В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция) и защитник Василий Кравец ("Луго", Испания). Напомним, что исполнители из "резерва" могут попасть в основной список сборной в случае повреждения одного из игроков "основы" или в случае демонстрации резервистами исключительных игровых качеств в матчах предшествующих сборам.

Кстати, для 21-летнего воспитанника львовских "Карпат" Василия Кравца приглашение в национальную сборную может стать дебютным. Ранее Василий провел 22 матча за юношескую команду U-17, а также получал вызовы в молодежную команду Украины.

Напоминаем, что согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлено позже.

Отметим, что в Лиге Наций Украина попала в одну группу с Чехией и Словакией. Матч украинцев с чехами состоится 6 сентября, со словаками – 9-го.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.