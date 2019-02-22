Андрей Воробей о матче "Шахтер" – "Александрия": "Игра будет хорошая, тем более после еврокубков"

Бывший нападающий "горняков" и сборной Украины считает, что команда Шарана не сможет сместить "Динамо" со второй строчки

Андрей Воробей. Фото ФК "Шахтер".

Андрей Воробей о матче "Шахтер" – "Александрия": "Игра будет хорошая, тем более после еврокубков" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fee/5d8/5c6fee5d85c50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fee/5d8/5c6fee5d85c50.jpg 2019-02-22T14:58:57+02:00 Футбол Бывший нападающий "горняков" и сборной Украины считает, что команда Шарана не сможет сместить "Динамо" со второй строчки

В субботу после зимней паузы возобновляется чемпионат Украины по футболу. А завершится 19-й тур Премьер-лиги в понедельник матчем "Шахтер" – "Александрия" в Харькове. Экс-нападающий "горняков" и сборной Украины Андрей Воробей поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом Украины и командой, идущей на третьем месте в турнирной таблице.

"Шахтер" после поражения от "Айнтрахта" встречается с претендентом на второе-третье место "Александрией".

"Думаю, что в этом году "Александрия" выдвинула серьезные намерения по поводу своих амбиций и они действительно могут даже за второе место побороться. Тем более в трансферном окне они усилились, это немаловажно. Насчет зрелищности – не думаю. Наверное, игра будет хорошая, тем более после еврокубков "Шахтеру" нужно перестраиваться на чемпионат", – говорит Андрей Воробей.

Усталость "Шахтера" после "Айнтрахта" может отразиться на результате? "В "Шахтере" хорошая лавочка, есть кем заменить игроков. Может не полноценно, конечно, но есть. Усталость не думаю, что будет. Это всего лишь третья игра. Просто может быть вот этот переход с еврокубков на чемпионат, он всегда тяжело проходит у команд. Эмоциональный настрой "Шахтера" после "Айнтрахта" – шанс для "Александрии".

"Александрия" неплохо усилилась – подписали Кулача, Лучкевича. Сможет ли команда побороться за "серебро"? "Динамо" есть "Динамо". У киевлян есть опыт выступлений в чемпионатах и еврокубках. "Александрия" первый год, скажем так, нацелилась на такие амбиции, поэтому я думаю, что преимущество все-таки у "Динамо". Хотя еще раз повторю – "Александрия" хорошо сработала на трансферном рынке по сравнению с другими претендентами, той же "Ворсклой". Поэтому будет интересно посмотреть, но мне кажется, второе место они таки не займут. Будет очень сложно. Попытаются, но будет сложно. А вот на третье – это реальный претендент".

Перед "Айнтрахтом" горняки презентовали Маркоса Антонио. "Все равно должен быть какой-то период адаптации. Пройти сборы – это одно, а вот привыкнуть к команде, привыкнуть к стране, в которой выступаешь – здесь нужно некоторое время. Я не говорю, что нужен год или два. Нет, конечно. Но первые игры чемпионата, я думаю, он будет еще притираться, смотреть, привыкать к новому коллективу. Поэтому не думаю, что у него появится какое-то большое время для игровых каких-то кондиций. Тем более такие важные игры сейчас в начале. Когда соперник будет попроще – тогда будут шансы проявить себя", – считает Воробей.

Ранее свое мнение о предстоящем поединке "Шахтер" – "Александрия" выразили:

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" пройдет в понедельник 25 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало игры – в 19:00.

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