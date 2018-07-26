Андрей Воробей: Один матч дисквалификации – справедливое наказание для Исмаили

Сегодня, 16:47

Бразильский защитник "Шахтера" был удален в концовке матча против "Динамо" за Суперкубок Украины

Андрей Воробей. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Андрей Воробей. Фото ФК "Шахтер"

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей в комментарии segodnya.ua поделился своими ожиданиями от предстоящего заседания КДК ФФУ, на котором будет рассматриваться вопрос о возможных дисциплинарных санкциях участникам потасовки в конце матча за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером".

"Я думаю, что все-таки, более справедливым наказанием было бы дать одну игру дисквалификации Исмаили. Как и Бурде. Не хотелось бы, чтобы из-за такого эпизода пропустили по 3-4 или пять матчей. Одной игры в подобном случае достаточно, ведь со стороны участников эпизода не было какой-то особенной агрессии", – сказал Андрей Воробей.

Напомним, что киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" и завоевало Суперкубок Украины.

Ранее юрист "Шахтера" Андрей Харитончук прокомментировал эпизод: "Никаких оснований для увеличения дисквалификации Исмаили нет".

Напомним, что экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, при каких условиях будет меньше хамского поведения на футболе. По его словам, КДК ФФУ нужно просматривать видео-повторы скандальных эпизодов матчей.
чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Андрей Воробей

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Автор:

Максим Мельник

Источник:

Сегодня|Спорт

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