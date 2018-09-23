Андрей Ярмоленко: "Мы не боимся "Челси"

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча с "Челси" в шестом туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится сегодня в Лондоне.

"Челси" – хорошая команда, с несколькими отличными игроками, но мы их не боимся. Будем играть на домашнем стадионе, поэтому должны показать свою игру и продемонстрировать фанатам, что мы хотим работать для них. Эден Азар – один из лучших игроков Премьер-лиги, будет сложно остановить его, но мы попытаемся.

Конечно, выиграть пять матчей из пяти – хороший старт, у "Челси" появился новый тренер и стиль игры. Сарри – очень хороший тренер, у него атакующая философия, построенная на коротких пасах. Очень трудно играть против команд с такой тактикой. Но если мы покажем свою игру и каждый выйдет на поле с верой, что мы можем их победить, тогда мы будем способны это сделать", – заявил Ярмоленко.

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко стал первым за 10 лет украинцем, который забил в английской Премьер-лиге. Андрей оформил дубль в ворота "Эвертона" и принес победу "Вест Хэму" в чемпионате Англии.