Андрей Ярмоленко: "Ожидал из третьей корзины кого-то попроще Сербии"

После вчерашней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине своим мнением о соперниках, которые достались сборной Украины, поделился бомбардир №2 за ее историю (первый – Андрей Шевченко) Андрей Ярмоленко, надолго выпавший из строя из-за травмы, полученной во время матча чемпионата Англии в составе "Вест Хэма".

"Со всеми будет тяжело, – сказал Ярмоленко в интервью Команде №1. – Я ожидал, что из третьей корзины выпадет кто-то попроще – все-таки у Сербии довольно приличная команда. Португалия – действующий чемпион Европы, тут и говорить нечего. Но и у нас хорошая сборная, поэтому я уверен, что все ребята спокойно восприняли такой расклад. Будем играть.

С сербами мы уже встречались не так давно, но в спарринге участвовали не все их основные футболисты. Но уже в Лиге наций Сербия предстала совсем в другом виде. Я видел много поединков с их участием и могу сказать, что у них достаточно хороших исполнителей, поэтому придется непросто.

Во всех поединках необходимо стремиться к победе, но при этом нельзя никого недооценивать. Даже Литву, которая проиграла в Лиге наций все матчи. А вот Люксембург с момента последней встречи стал сильнее. В той же Лиге наций он, кажется, до последнего боролся в своей группе за первое место".

Напомним, что все матчи отбора Евро-2020 пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь.

По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.