Андрей Ярмоленко попал в заявку "Боруссии" на матч против "Лос-Анджелеса"
Немецкий клуб сыграет спарринг с американцами 23 мая
Дортмундская "Боруссия" опубликовал заявку команды на спарринг против "Лос-Анджелеса", который состоится 23 мая. В список попали 18 игроков, среди которых и украинец Андрей Ярмоленко.
Вратари: Вайденфеллер, Райман
Защитники: Загаду, Сократис, Толян, Шмельцер
Полузащитники: Вайгль, Гетце, Дахуд, Кастро, Санчо, Пулишич, Шахин, Шюррле, Филипп
Нападающие: Гомес, Исак, Ярмоленко
Напомним, что украинец прокомментировал слухи о том, что "Боруссия" разочаровалась в Ярмоленко и хочет продать его летом.
"Как и все болельщики, узнаю об этом из СМИ. Со мной в клубе на тему моего возможного ухода никто не разговаривал – этот вопрос даже не поднимался. Не знаю, откуда ноги растут", – заявил футболист.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.
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