Андрей Ярмоленко попал в заявку "Боруссии" на матч против "Лос-Анджелеса"

Дортмундская "Боруссия" опубликовал заявку команды на спарринг против "Лос-Анджелеса", который состоится 23 мая. В список попали 18 игроков, среди которых и украинец Андрей Ярмоленко.

Вратари: Вайденфеллер, Райман

Защитники: Загаду, Сократис, Толян, Шмельцер

Полузащитники: Вайгль, Гетце, Дахуд, Кастро, Санчо, Пулишич, Шахин, Шюррле, Филипп

Нападающие: Гомес, Исак, Ярмоленко

Напомним, что украинец прокомментировал слухи о том, что "Боруссия" разочаровалась в Ярмоленко и хочет продать его летом.

"Как и все болельщики, узнаю об этом из СМИ. Со мной в клубе на тему моего возможного ухода никто не разговаривал – этот вопрос даже не поднимался. Не знаю, откуда ноги растут", – заявил футболист.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.