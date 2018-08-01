Андрей Ярмоленко пропустил матч "Вест Хэма" из-за травмы

Стала известна причина, по которой полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустил товарищеский матч "Вест Хэм Юнайтед" с "Майнцем". 28-летний футболист не сумел принять участие во встрече из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Из-за такого же повреждения Ярмоленко пропустил один контрольный матч на австрийском сборе. При этом травма футболиста не является серьезной. Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини решил поберечь игрока перед стартом нового сезона в английской Премьер-лиге.

На днях мы писали, что в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" перешел украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко. В минувшем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. В Дортмунде украинец провел год, перейдя из киевского "Динамо".

Ранее известный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансфере полузащитника сборной Украины из "Боруссии" в чемпионат Англии. "Единственный минус – придется забыть о Лиге чемпионов", – считает эксперт.