Андрей Ярмоленко пропустил матч "Вест Хэма" из-за травмы

Сегодня, 11:31

Тренер команде бережет украинца перед стартом чемпионата Англии

Ярмоленко пока вне игры. Фото Twitter
Ярмоленко пока вне игры. Фото Twitter

Стала известна причина, по которой полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустил товарищеский матч "Вест Хэм Юнайтед" с "Майнцем". 28-летний футболист не сумел принять участие во встрече из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Из-за такого же повреждения Ярмоленко пропустил один контрольный матч на австрийском сборе. При этом травма футболиста не является серьезной. Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини решил поберечь игрока перед стартом нового сезона в английской Премьер-лиге.

На днях мы писали, что в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" перешел украинский атакующий полузащитник Андрей ЯрмоленкоВ минувшем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. В Дортмунде украинец провел год, перейдя из киевского "Динамо".

Ранее известный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансфере полузащитника сборной Украины из "Боруссии" в чемпионат Англии. "Единственный минус – придется забыть о Лиге чемпионов", – считает эксперт.
футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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zbirna.com

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