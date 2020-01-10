"Андрею сделали еще одну инъекцию": тренер "Вест Хэма" – о состоянии Ярмоленко

В клубе не знают, когда украинский футболист сможет вернуться на поле

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, о ситуации вокруг украинца Андрея Ярмоленко. Напомним, полузащитник получил травму еще в конце прошлого года. По сообщениям медиков, он пропустит 3-4 недели. Ранее мы писали, что на место Ярмоленко "Вест Хэм" торгуется за бразильца из "Интера".

"Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Сейчас потребуется некоторое время, чтобы увидеть, как прошла эта инъекция. Надеемся, что процесс восстановления не будет слишком долгим", – сказал Мойес.

В текущем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Ранее мы писали, что "Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко уже зимой. Интересно, что лондонцы хотят получить за украинца примерно такую же сумму – 18 миллионов фунтов стерлингов. Это сумма, за которую они его купили у дортмундской "Боруссии".

Напомним, что Дэвид Мойес заменил на посту тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини. После первого же матча с новым тренером команда Ярмоленко покинула зону вылета. Сегодня "молотобойцы" откроют программу 22-го тура чемпионата Англии матчем против "Ньюкасла".

Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивает в ворота чемпионов Европы:

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