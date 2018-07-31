Англичане хотят вместо Катара провести ЧМ-2022

В Великобритании считают, что, если Катар нарушил правила выборов хозяйки мундиаля, то он не должен проводить чемпионат мира

Чемпионат мира 2022 года, который должен был состояться в Катаре, может быть сыгран на полях Великобритании. В газете Sunday Times появилась информация о том, что катарцы прибегали к помощи PR-фирм и бывших агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран (США и Австралии). Напомним, Катар обошел заявки США, Южной Кореи, Австралии и Японии.

"Если Катар нарушил правила, то он не должен проводить чемпионат мира. В таком случае ФИФА должна рассмотреть Англию как возможную хозяйку турнира", – заявил бывший глава Английской футбольной ассоциации Дэвид Трисман.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

Напомним, что бывший чиновник ФИФА требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022. Обвиняемый летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.

Также стало известно, что 10-летней дочери члена ФИФА перечислили 2 млн долларов перед голосованием по ЧМ в Катаре.