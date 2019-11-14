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Англия – Черногория: где смотреть матч за выход в финальную часть Евро-2020

14 ноября, 15:32

Англичане - в 44 раза дороже черногорцев. Полный список трансляций поединка на "Уэмбли"

В четверг, 14 ноября, на стадионе "Уэмбли" состоится отборочный матч Евро-2020 в группе А. Сборная Англии, которая в следующем году будет хозяйкой полуфиналов и финала чемпионата Европы, принимает на своем поле Черногорию. Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матео Лаоса прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Тренировка сборной Англии перед Черногорией

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Турнирная ситуация перед матчем Англия – Черногория. Отметим, что сборная Англии лидирует в отборочной группе А, за два тура до финиша опережая на три очка Чехию и на четыре – Косово. Таким образом англичанам достаточно сыграть с черногорцами вничью, чтобы досрочно выйти на Евро-2020.

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ650126-615
2 ЧЕХИЯ640211-912
3 КОСОВО632112-1011
4 ЧЕРНОГОРИЯ70343-143
5 БОЛГАРИЯ70345-173

Смотрите, как Англия ранее громила на выезде Болгарию (6:0)

Смотрите, как Черногория на своем поле пострадала от чехов (0:3)

Где смотреть матч Англия – Черногория 14 ноября

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  • Четверг, канал "Футбол 1" 21:45 live
  • Четверг, сайт oll.tv (по подписке) 21:45 live
  • Пятница, канал "Футбол 2" 03:50 повтор
  • Пятница, канал "Футбол 1" 10:25 повтор

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Букмекеры о матче Англия – Черногория. Аналитики практически не сомневаются, что Англия обыграет черногорцев. На победу хозяев поля установлен коэффициент 1.08, на ничью – 13.0, на победу балканцев – 33.0. Иными словами, вероятность выигрыша англичан оценивается в 90 процентов, ничейного исхода – в 7 процентов, а выигрыша Черногории – в 3 процента.

Сравнение составов Англии и Черногории. По данным авторитетного портала Transfermarkt, состав сборной Англии – в 44 раза дороже кадровой обоймы черногорцев!

Смотрите, как Англия громила Черногорию на ее поле в марте (5:1)

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Источник: Сегодня|Спорт

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