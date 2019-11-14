Англия – Черногория: где смотреть матч за выход в финальную часть Евро-2020

В четверг, 14 ноября, на стадионе "Уэмбли" состоится отборочный матч Евро-2020 в группе А. Сборная Англии, которая в следующем году будет хозяйкой полуфиналов и финала чемпионата Европы, принимает на своем поле Черногорию. Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матео Лаоса прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Тренировка сборной Англии перед Черногорией

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Турнирная ситуация перед матчем Англия – Черногория. Отметим, что сборная Англии лидирует в отборочной группе А, за два тура до финиша опережая на три очка Чехию и на четыре – Косово. Таким образом англичанам достаточно сыграть с черногорцами вничью, чтобы досрочно выйти на Евро-2020.

И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 6 5 0 1 26-6 15 2 ЧЕХИЯ 6 4 0 2 11-9 12 3 КОСОВО 6 3 2 1 12-10 11 4 ЧЕРНОГОРИЯ 7 0 3 4 3-14 3 5 БОЛГАРИЯ 7 0 3 4 5-17 3

Смотрите, как Англия ранее громила на выезде Болгарию (6:0)

Смотрите, как Черногория на своем поле пострадала от чехов (0:3)

Где смотреть матч Англия – Черногория 14 ноября

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Четверг, канал "Футбол 1" 21:45 live

Четверг, сайт oll.tv (по подписке) 21:45 live

(по подписке) 21:45 live Пятница, канал "Футбол 2" 03:50 повтор

Пятница, канал "Футбол 1" 10:25 повтор

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Букмекеры о матче Англия – Черногория. Аналитики практически не сомневаются, что Англия обыграет черногорцев. На победу хозяев поля установлен коэффициент 1.08, на ничью – 13.0, на победу балканцев – 33.0. Иными словами, вероятность выигрыша англичан оценивается в 90 процентов, ничейного исхода – в 7 процентов, а выигрыша Черногории – в 3 процента.

Сравнение составов Англии и Черногории. По данным авторитетного портала Transfermarkt, состав сборной Англии – в 44 раза дороже кадровой обоймы черногорцев!

Смотрите, как Англия громила Черногорию на ее поле в марте (5:1)

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