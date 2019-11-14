Англия – Черногория: где смотреть матч за выход в финальную часть Евро-2020

В четверг, 14 ноября, на стадионе "Уэмбли" состоится отборочный матч Евро-2020 в группе А. Сборная Англии, которая в следующем году будет хозяйкой полуфиналов и финала чемпионата Европы, принимает на своем поле Черногорию. Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матео Лаоса прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Тренировка сборной Англии перед Черногорией
Турнирная ситуация перед матчем Англия – Черногория. Отметим, что сборная Англии лидирует в отборочной группе А, за два тура до финиша опережая на три очка Чехию и на четыре – Косово. Таким образом англичанам достаточно сыграть с черногорцами вничью, чтобы досрочно выйти на Евро-2020.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|6
|5
|0
|1
|26-6
|15
|2
|ЧЕХИЯ
|6
|4
|0
|2
|11-9
|12
|3
|КОСОВО
|6
|3
|2
|1
|12-10
|11
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|7
|0
|3
|4
|3-14
|3
|5
|БОЛГАРИЯ
|7
|0
|3
|4
|5-17
|3
Смотрите, как Англия ранее громила на выезде Болгарию (6:0)
Смотрите, как Черногория на своем поле пострадала от чехов (0:3)
Где смотреть матч Англия – Черногория 14 ноября
- Четверг, канал "Футбол 1" 21:45 live
- Четверг, сайт oll.tv (по подписке) 21:45 live
- Пятница, канал "Футбол 2" 03:50 повтор
- Пятница, канал "Футбол 1" 10:25 повтор
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Букмекеры о матче Англия – Черногория. Аналитики практически не сомневаются, что Англия обыграет черногорцев. На победу хозяев поля установлен коэффициент 1.08, на ничью – 13.0, на победу балканцев – 33.0. Иными словами, вероятность выигрыша англичан оценивается в 90 процентов, ничейного исхода – в 7 процентов, а выигрыша Черногории – в 3 процента.
Сравнение составов Англии и Черногории. По данным авторитетного портала Transfermarkt, состав сборной Англии – в 44 раза дороже кадровой обоймы черногорцев!
Смотрите, как Англия громила Черногорию на ее поле в марте (5:1)
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