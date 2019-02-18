Англия и чемпионат мира 2018: что не удалось?

Решив не рисковать, самую громкую игру группы команды свели к более "дружественному" сценарию

Англия и чемпионат мира 2018: что не удалось? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ec/b34/5c46ecb3432e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ec/b34/5c46ecb3432e7.jpg 2019-02-18T09:40:00+02:00 Футбол Решив не рисковать, самую громкую игру группы команды свели к более «дружественному» сценарию

Казалось, уже все предопределено в группе G, но ошибки, которые Англия и Бельгия привезли с собой на поле, смутно напомнили два европейских тура "Манчестер Юнайтед". Обе команды решили не рисковать, сдерживали свой натиск и в результате самая громкая игра группы была сведена к более "дружественному" сценарию.

Аднан Януджай забил прекрасный гол справа, виртуозно сыграв на половине поля англичан, и в конце концов именно этот мяч оказался решающим и вознес бельгийскую команду на вершину турнирной таблицы. Бельгия теперь встретится в 16-м туре с Японией, а Англия – с Колумбией. Давайте рассмотрим три причины, по которым английские футболисты проиграли бельгийским.

Просто не хватило опыта

Англия сохранила только Пикфорда, Стоуна и Лофтус-Чика со времен своего противостояния с командой Панамы. Но даже они выступили впервые на чемпионате мира. В то время как игра Трента Александра-Арнольда была приличной, за исключением пасов влево. Дэнни Роуз периодически пробовал атаковать. А Лофтус-Чик так и не собрался. Дельфу и Диере совсем нечего было предложить в полузащите, и их легко обводили Муса Дембеле и Маруан Феллаини.

Пока игроки Англии изо всех сил пытались собраться, Аднан Янузай преспокойно разбил их. Он на протяжении всего матча демонстрировал уверенную игру, легко обводя Дэнни Роуз при каждой возможности. Хотя стоит отметить, что английская команда выступала без 8 или 9 ключевых игроков, поэтому данный матч – не показатель качества ее игры.

Новая расстановка игроков полностью проигрывает в середине поля

Это должно было случиться.

В отличие от полузащиты Англии, состоящей из Рубена Лофтуса-Чика, Фабиана Дельфа и Эрика Диера, в команде Бельгии были Маруан Феллаини, Муса Дембеле, Тилеманс, Тхорган и Аднан Янузай (последние двое играли более профессионально).

Но Феллаини и Дембеле оказались слишком опытными для Диера и его товарищей, и они относительно легко удерживали мяч. Фактически, они доминировали во всех воздушных дуэлях, а также быстро перехватывали все неудачные пасы соперника. Англичане были бы совсем другой командой, если бы имели таких футболистов, как Хендерсон, Джесси Лингард и Деле Алли.

Некоторые игроки, сделавшие ставку на Англию с промо-кодом (например, 1xbet через этот сайт), ограничили свои потери.

Нет Гарри, нет и вечеринки

Джейми Варди и Маркус Рашфорд – грозный дуэт, и они показали несколько ярких моментов в игре. Но ребята еще не особо сыграны, и им потребуется время, чтобы стать достойной альтернативой результативному Гарри Кейну. Маркус Решфорд пропустил мяч один на один после того, как ему дали пройти к воротам Джейми Варди. Это был лучший шанс Англии за всю игру и нельзя не согласиться, что это был бы и подарок для Гарри Кейна. Хотя Рашфорд и делал результативные пасы, а его манера ведения мяча в целом неплоха, он должен поднять планку игры, чтобы стать топ-форвардом. А вот Джейми Варди не показал достойного рвения, и этот матч вполне может быть его последней игрой на чемпионате мира.

В результате на чемпионате мира 2022 года Англия имеет очень низкие шансы на победу, согласно Wearebettors.com

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