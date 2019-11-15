Англия и Франция вышли на Евро-2020 позже Украины: все известные участники финала

В девятом туре отборочного турнира еще четыре сборные добыли путевки в финальную часть

Чехия седьмой раз подряд вышла на Евро / Фото: UEFA.com

Вчера вечером еще четыре команды гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Путевки себе забронировали сборные Франции, Англии, Чехии и Турции. Они присоединились к добывшим почетное право ранее национальным командам Украины, Испании, Италии, Бельгии, Польши, России. А подопечные Андрея Шевченко в четверг, напомним, с минимальным счетом обыграли эстонцев.

Узнайте все результаты отборочного дня Евро-2020

Гранды европейского и мирового футбола, Англия и Франция, совсем по-разному квалифицировались. Родоначальники игры разнесли в пух и прах Черногорию (7:0).

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А вот французы на стадионе "Сен-Дени" на окраине Парижа добыли волевую победу над Молдовой (2:1) лишь благодаря голу Жиру с 11-метрового. Смотрите обзор поединка во Франции.

Также волевой успех понадобился и команде Чехии – в городе Плзень она сумела-таки справиться с Косово (2:1). Интересно, что после распада Чехословакии в 1993 году чехи ни разу не пропустили финальной части чемпионата Европы. Нынче они туда вышли седьмой раз подряд. Видеообзор встречи с Косово – вашему вниманию.

А вот горячие турки ограничились дома нулевой ничьей с неуступчивыми исландцами. Однако и этого им хватило, чтобы получить билеты на Евро-2020.

К слову, за право поехать на турнир продолжают бороться сербы, с которыми украинцы сыграют в воскресенье. Пока же Сербия с трудом справилась с Люксембургом.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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