Англия учинила волевой разгром Черногории в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Фото: AFP

Англия учинила волевой разгром Черногории в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e1/d7d/5c99e1d7de518.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e1/d7d/5c99e1d7de518.jpg 2019-03-26T10:26:18+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Англии в гостях е оставила шансов команде Черногории во втором туре отбора на чемпионат Европы 2020 года. Команда ГАрета Саутгейита пропустила первой, но еще до перерва вышла вперед, а во втоорм довели счет до разгромного. Дублем в матче отметился Баркли, еще по мячу забили Кин, Кейн и Стерлинг. У хозяев поля мяч на счету Вешовича.

Англия набрала шесть очков и лидирует в группе А. Черногория с одним баллом идет на четвертом месте.

Черногория – Англия – 1:5

Голы: Вешович (17), Кин (30), Баркли (38, 59), Кейн (71), Стерлинг (80)

Черногория: Петкович, Марушич, Савич, Стойкович, Вешович (Больевич, 70), Вукчевич, Иванич, Томашевич, Симич (Йовович, 74), Мугоша, Бечирай (Янкович, 61).

Англия: Пикфорд, Уокер, Роуз, Кин, Райс, Хадсон-Одои, Баркли (Уорд-Проуз, 82), Стерлинг, Алли (Хендерсон, 64), Магуайр, Кейн (Уилсон, 83).

Предупреждения: Баркли (52), Хендерсон (90), Больевич (90), Роуз (90).

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 2 2 0 0 10-1 6 2 БОЛГАРИЯ 2 0 2 0 2-2 2 3 КОСОВО 1 0 1 0 1-1 1 4 ЧЕРНОГОРИЯ 2 0 1 1 2-5 1 5 ЧЕХИЯ 1 0 0 1 0-5 0

Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.

После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.

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