Англия учинила волевой разгром Черногории в отборе на Евро-2020
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Англии в гостях е оставила шансов команде Черногории во втором туре отбора на чемпионат Европы 2020 года. Команда ГАрета Саутгейита пропустила первой, но еще до перерва вышла вперед, а во втоорм довели счет до разгромного. Дублем в матче отметился Баркли, еще по мячу забили Кин, Кейн и Стерлинг. У хозяев поля мяч на счету Вешовича.
Англия набрала шесть очков и лидирует в группе А. Черногория с одним баллом идет на четвертом месте.
Черногория – Англия – 1:5
Голы: Вешович (17), Кин (30), Баркли (38, 59), Кейн (71), Стерлинг (80)
Черногория: Петкович, Марушич, Савич, Стойкович, Вешович (Больевич, 70), Вукчевич, Иванич, Томашевич, Симич (Йовович, 74), Мугоша, Бечирай (Янкович, 61).
Англия: Пикфорд, Уокер, Роуз, Кин, Райс, Хадсон-Одои, Баркли (Уорд-Проуз, 82), Стерлинг, Алли (Хендерсон, 64), Магуайр, Кейн (Уилсон, 83).
Предупреждения: Баркли (52), Хендерсон (90), Больевич (90), Роуз (90).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|БОЛГАРИЯ
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|3
|КОСОВО
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|5
|ЧЕХИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.
После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.
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