"Англия – жопа мира. Женщины тощие, еда отвратительная": жена аргентинской звезды – о жизни в Манчестере

Жена аргентинского полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо дала скандальное интервью и рассказала о периоде жизни в Англии, когда футболист решил перебраться из мадридского "Реала" в "Манчестер Юнайтед". Ранее мы сообщали, что игрок "ПСЖ" унизил кипера и отправил всем сердечко.

"Анхель играл в команде, которая, как по мне, была лучшей в мире. У нас все было идеально: прекрасная погода и фантастическая еда. Помню, Анхель пришел и говорит: "У меня есть предложение от МЮ. Мы дрались из-за этого. Я говорила ему, что не соглашусь ни при каких обстоятельствах, пусть едет сам. Но речь шла о больших деньгах, а нас в Испании называли peseteros – наемники. И они были правы! Если ты работаешь в компании, а тут приходит конкурент и предлагает в два раза больше, ты соглашаешься!", – признается Хорхелина.

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"Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что дружила Джанинной Марадоной – бывшей женой Серхио Агуэро. Мы прилетали из Мадрида к нему домой и останавливались там, когда у Анхеля появлялись выходные. Это было ужасно! Все было ужасно! Когда мы уехали оттуда, я сказала Анхелю: "Езжай в любую страну, но только не в Англию". Через год мы переехали. Это было ужасно. Жопа мира. Мне там вообще ничего не понравилось. Все женщины какие-то тощие, наряженные, пристойные… странные. Еда тоже была отвратительная", – сказала как отрезала Кардосо.

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