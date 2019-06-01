Английская драка в Мадриде: онлайн финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Трансляция главного матча сезона с видео голов и яркими фото. Клопп – фаворит, но против него – ужасная карма финалов

В субботу, 1 июня, на 68-тысячном стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде состоится главный матч европейского футбольного сезона – финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Начало мегафайта – в 22:00. Победу в этом грандиозном английском дерби прочат "Ливерпулю", который по ходу АПЛ дважды одолел "шпор" с одинаковым счетом 2:1. Однако против "Ливера" в предстоящем поединке – просто ужасающая статистика наставника команды Юргена Клоппа, проигравшего шесть своих последних финалов кряду, включая два финальных поединка Лиги чемпионов! Кстати, накануне Жозе Моуринью назвал главную фишку поединка "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". "Обе команды считают, что трофей уже у них", – заявил знаменитый португалец.

"ТОТТЕНХЭМ" – "ЛИВЕРПУЛЬ" – 0:0

Обе команды, чтобы попасть в финал ЛЧ, совершили чудо. "Ливерпуль", проиграв "Барселоне" на ее поле с, казалось бы, безнадежным счетом 0:3, дома сумел взять реванш, разгромив Месси и его партнеров – 4:0.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Барселона" (4:0)

В свою очередь, "Тоттенхэм" сотворил невероятный камбек в противостоянии с "Аяксом". Уступая ему с общим счетом 0:3, "шпоры" сумели во втором тайме ответной встречи повернуть ход событий вспять и забить амстердамцам три мяча, решающий из которых – на шестой минуте добавленного времени. Героем стал автор хет-трика Лукас Моура, позже заплакавший, увидев реакцию комментаторов на его победный мяч.

Обзор матча "Аякс" – "Тоттенхэм" (2:3)

Букмекеры о матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Фаворитом английского финала ЛЧ называют "Ливерпуль". Котировки на его победу в основное время – 1.90, на ничью – 3.85, на победу "Тоттенхэма" – 4.00. Что касается победы с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут на "Ливерпуль" установлен коэффициент – 1.49, на "Тоттенхэм" – 2.75. То есть вероятность завоевания трофея командой Юргена Клоппа расценивается в 65 процентов, а подопечными Маурисио Почеттино – в 35 процентов.

Тройка наиболее вероятных авторов голов у "Тоттенхэма" в основное время финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом: Кейн (коэффициент 2.90), Сон Хын Мин (3.5), Моура (4.00), у "Ливерпуля" это Салах (2.50), Мане (2.60) и Ориджи (2.90).

Ориентировочные составы на финал ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

"ТОТТЕНХЭМ": Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Уинкс, Сиссоко - Эриксен, Алли, Сон - Кейн.

"ЛИВЕРПУЛЬ": Алиссон – Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане.

Лидер атак "Тоттенхэма" Гарри Кейн из-за травмы голеностопа не играл с 9 апреля, его участие в финале Лиги чемпионов остается под вопросом. Но ожидается, что в матче такого значения он все же выйдет на поле. Что касается "Ливерпуля", то Роберто Фирмино оправился от травмы паха и готов сыграть в Мадриде с первым минут.

Шикарные штрафные "Тоттенхэма" перед финалом ЛЧ с "Ливерпулем":

Тренировка "Тоттенхэма" перед финалом Лиги чемпионов

Финал ЛЧ-2018: как "Ливерпуль" проиграл "Реалу" в Украине

Напомним, предыдущий финал Лиги чемпионов проходил в Киеве, на НСК "Олимпийский". Из-за двух детских ошибок своего вратаря-дырки Лориса Кариуса и феноменального гола Бейла ударом через себя "Ливерпуль" тогда проиграл "Реалу" со счетом 1:3.

Заявления тренеров перед финалом ЛЧ-2019 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

"Мама называет меня болтуном, который много и часто плачет. Она говорит, что я плачу, когда радуюсь и когда грущу. Мама просит меня перестать это делать. Иногда еду на машине домой и слушаю музыку, которая возвращает меня в какой-то момент жизни. Дорога с тренировочной базы занимает около 20 минут. Могу начать плакать, когда уже подъезжаю к дому. Жена видит это и спрашивает: "Что случилось? Ты сумасшедший!". Если мы выиграем Лигу чемпионов, я, вероятно, буду плакать целую неделю", – признался главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Если я был причиной проигрыша шести финалов подряд, то всем стоит начать волноваться. Если это не так, то у нас есть шанс. "Ливерпуль" стал совершенно другой командой по сравнению с прошлым годом. Мы использовали киевский финал Лиги чемпионов против "Реала" в качестве следующего шага", – обнадеживает своих болельщиков главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Как сообщалось ранее, тренер "Тоттенхэма" взорвал интернет своей позой перед финалом Лиги чемпионов. Маурисио Почеттино продемонстрировал высший пилотаж актерского мастерства, отвечая на вопрос о своем весе.

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