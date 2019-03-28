Английская Премьер-лига продаст права на показ матчей за границей почти за 5 миллиардов

Впервые в истории топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров

Фото: premierleague.com.

Английская Премьер-лига продаст права на показ матчей за границей почти за 5 миллиардов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cb0/4f2/5c9cb04f29849.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cb0/4f2/5c9cb04f29849.jpg 2019-03-28T13:32:42+02:00 Футбол Впервые в истории топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров

Английская Премьер-лига в ближайшее время подпишет новое соглашение о продаже прав на трансляции матчей турнира за границей. Об этом сообщает The Telegraph. По данным источника, сумма сделки вырастет на 25 процентов и составит рекордные 4,73 млрд. евро. Соглашение будет действовать до 2022 года.

Впервые в истории топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров. Ожидается, что разница составит 87,5 млн. евро. Чемпион английской Премьер-лиги дополнительно получит 29 млн. евро.

Заметим, что в настоящее время каждый клуб получает 47,5 млн. евро в год от прав на трансляцию за рубежом, независимо от их положения в чемпионате.

Напомним, в данный момент лидером чемпионата АПЛ является "Ливерпуль", который набрал 76 очков после 31-го матча. Второе место занимает "Манчестер Сити" (74 балла), сыгравший 30 матчей.

Напомним, что сегодня "Манчестер Юнайтед" утвердил Уле-Гуннара Сульшера постоянным тренером команды. Стороны подписали трехлетнее соглашение.

Ранее мы писали, что права на показ чемпионата Италии купили за миллиард евро. Серия А вышла на второе место по дороговизне национальных чемпионатов

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