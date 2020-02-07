Английские клубы разочаровались в системе VAR и требуют кардинальных решений

Команді хотят, чтобы был зазор в 10 сантиметров

/ Фото: AFP

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят изменить систему видеопомощи арбитрам. Большинство клубов выступает за то, чтобы в следующем сезоне допустить офсайды в 10 сантиметров.

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Директор судейской организации PGMOL Майк Райли отметил, что с учетом новых правил было бы засчитано 9 из 25 забитых мячей, отмененных при помощи VAR. В УЕФА также недовольны нынешней системой, поэтому решение может быть принято и на уровне еврокубков.

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Для изменения регламента фиксации офсайдов нужно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Ежегодное собрание этой организации пройдет 29 февраля.

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Отметим, что "Ливерпуль", набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отрыв от располагающегося строчкой ниже "Манчестер Сити" за 13 туров до финиша составляет космические 22 очка.

Напомним, недавно был раскрыт секрет побед "Ливерпуля". Оказывается, дело – в самом дешевом в английской Премьер-лиге пиве.

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