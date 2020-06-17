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Английский футбол вернулся нулевой ничьей в битве аутсайдера и претендента на еврокубки

17 июня, 22:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

После 100 дней простоя команды не порадовали болельщиков забитыми голами

Сегодня возобновился чемпионат Англии двумя перенесенными матчами 28-го тура. "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед" расписали мировую ничью, а прямо сейчас в Манчестере на стадионе "Этихад" "Манчестер Сити" принимает лондонский "Арсенал". "Манчестер Сити" – "Арсенал" онлайн трансляция доступна на нашем сайте.

Что касается отчетного матча, то гости больше владели мячом, но не получили никакой пользы из этого. При этом они нанесли всего пять ударов за весь матч и лишь один раз попали в створ ворот. В это же время "Астон Вилла" 14 раз била по воротам, но в створ попало только шесть выстрелов.

"Астон Вилла" осталась на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Шеффилд Юнайтед" остался на шестой строчке.

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"Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" – 0:0

"Астон Вилла": Нюланд, Мингз, Конса (Аль-Мухаммади, 76), Хоз, Таргетт, Хурихэйн, Дуглас Луис, Эль-Гази (Трезеге, 69), Макгинн (Накамба, 76), Грилиш, Дэвис (Саматта, 69).

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"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Стивенс, Башем, Робинсон, Норвуд, Ландстрем, Берге (Фримэн, 69), Иган, Макберни (Муссе, 80), Шарп (Макголдрик, 69).

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Предупреждения: Дуглас Луис (27), Ландстрем (36).

Смотрите, как лидер чемпионата Англии Ливерпуль вылетел из Лиги чемпионов:

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чемпионат Англии Астон Вилла Шеффилд Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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