Английский клуб извинился за баннер "Жизни белых важны" перед матчем с Зинченко

Перед началом матча чемпионата Англии между "Манчестер" Сити" и "Бернли" (5:0) над стадионом пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер с надписью White Lives Matter Burnley ("Жизни белых важны, "Бернли"). В это время игроки на поле опустились на одно колено в знак поддержки акции Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), направленной на борьбу с расизмом после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в США.

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Сразу же после матча руководство "Бернли" попросило прощения за этот инцидент и заявили, что баннер не отражает позицию команды.

Фото: REUTERS/Shaun Botterill

"Футбольный клуб "Бернли" решительно осуждает действия тех, кто несет ответственность за самолет и оскорбительный баннер, который пролетел над стадионом "Этихад" в понедельник вечером. Это никоим образом не отражает того, что представляет собой футбольный клуб "Бернли", и мы будем полностью сотрудничать с властями, чтобы выявить виновных и выдать пожизненные запреты на посещение стадиона", – говорится в заявлении на официальном сайте.

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Отметим, что с возобновлением чемпионата Англии команды выходят на поле с надписью на спине Black Lives Matter, а также перед каждым поединком становятся на одно колено. Правда, накануне случился забавный случай – лучший футболист Африки забыл встать на колено во время акции Black Lives Matter. Во то время как остальные игроки встали на колено, сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане устремился в атаку.

Напомним, чуть менее месяца назад в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции прижал мужчину к асфальту коленом, не давая ему дышать. После этого массовые протесты с беспорядками охватили США, а по всему миру набрало обороты движение в защиту афроамериканцев BlackLivesMatter.

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