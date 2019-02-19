Английский клуб оштрафовали на круглую сумму за шпионаж над соперниками

"Лидс" оштрафован на 200 тысяч фунтов за то, что сотрудники команды подсматривали за тренировками оппонентов

Сотрудник "Лидса" подсматривал за тренировками соперников.

Английский клуб оштрафовали на круглую сумму за шпионаж над соперниками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bb5/680/5c6bb56809ee9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bb5/680/5c6bb56809ee9.jpg 2019-02-19T09:51:53+02:00 Футбол "Лидс" оштрафован на 200 тысяч фунтов за то, что сотрудники команды подсматривали за тренировками оппонентов

Английская футбольная лига (EFL) оштрафовала клуб второго по силе дивизиона страны "Лидс Юнайтед" на 200 тысяч фунтов (около 230 тысяч евро) за излишнее внимание к тренировкам команд-соперниц, сообщается на официальном сайте EFL. Как отмечается в сообщении, причиной такого решения стало поведение представителей "Лидса" перед матчем с "Дерби Каунти" в январе. "Лидс" сотрудничал с лигой в ходе расследования и признал нарушение одного из пунктов регламента. Напомним, что в январе сотрудник "Лидса" в бинокль подсматривал за тренировкой соперников.

Клуб получил штраф и предупреждение, а также согласился поддержать введение нового правила, которое будет запрещать представителям команд наблюдать за тренировками оппонентов за 72 часа до игры за исключением тех случаев, когда они получат приглашение на занятие. Главный тренер команды Марсело Бьельса ранее заявлял, что отправлял одного из членов своего штаба на тренировки всех клубов, против которых "Лидсу" предстояло провести матчи.

Ранее в августе прошлого года тренер "Лидса" показал футболистам с каким трудом фаны зарабатывают на билеты. Марсело Бьелса заставил игроков команду убирать клубную базу.

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Источники: Сегодня|Спорт , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.