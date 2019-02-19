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Английский клуб оштрафовали на круглую сумму за шпионаж над соперниками

Сегодня, 09:51

"Лидс" оштрафован на 200 тысяч фунтов за то, что сотрудники команды подсматривали за тренировками оппонентов

Сотрудник "Лидса" подсматривал за тренировками соперников
Сотрудник "Лидса" подсматривал за тренировками соперников.
Английский клуб оштрафовали на круглую сумму за шпионаж над соперниками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bb5/680/5c6bb56809ee9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bb5/680/5c6bb56809ee9.jpg Футбол "Лидс" оштрафован на 200 тысяч фунтов за то, что сотрудники команды подсматривали за тренировками оппонентов

Английская футбольная лига (EFL) оштрафовала клуб второго по силе дивизиона страны "Лидс Юнайтед" на 200 тысяч фунтов (около 230 тысяч евро) за излишнее внимание к тренировкам команд-соперниц, сообщается на официальном сайте EFL. Как отмечается в сообщении, причиной такого решения стало поведение представителей "Лидса" перед матчем с "Дерби Каунти" в январе. "Лидс" сотрудничал с лигой в ходе расследования и признал нарушение одного из пунктов регламента. Напомним, что в январе сотрудник "Лидса" в бинокль подсматривал за тренировкой соперников.

Клуб получил штраф и предупреждение, а также согласился поддержать введение нового правила, которое будет запрещать представителям команд наблюдать за тренировками оппонентов за 72 часа до игры за исключением тех случаев, когда они получат приглашение на занятие. Главный тренер команды Марсело Бьельса ранее заявлял, что отправлял одного из членов своего штаба на тренировки всех клубов, против которых "Лидсу" предстояло провести матчи.

Ранее в августе прошлого года тренер "Лидса" показал футболистам с каким трудом фаны зарабатывают на билеты. Марсело Бьелса заставил игроков команду убирать клубную базу.

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Тег чемпионат Англии, Лидс

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Источники:

Сегодня|Спорт , РСпорт

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