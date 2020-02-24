Английский клуб разорвал контракт с футболистом из-за обвинения в изнасиловании ребенка

Футболист был арестован еще в августе 2018 года

Клуб четвертого по силе дивизиона Англии "Брэдфорд Сити" разорвал контракт с полузащитником Тайреллом Робинсоном, который подозревается в сексуальном контакте с несовершеннолетней. Он был арестован в августе 2018 года.

24 февраля полиция сообщила о том, что 22-летнему Робинсону будут предъявлены обвинения. Кроме обозначенного случая сексуального насилия англичанину вменяют фотографии сексуального характера с участием ребенка.

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Подробности расследования пока не сообщаются. В официальном заявлении "Брэдфорд" подчеркнул, что Робинсон освобожден от контрактных обязательств и клуб больше не будет давать комментарии по этой теме. Робинсон предстанет перед судом Брэдфорда 7 апреля.

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Робинсон является воспитанником "Арсенала". Он присоединился к академии лондонского клуба в возрасте семи лет и перешел в "Брэдфорд" в 2017 году по окончании действующего соглашения.

Ранее мы писали, что футболист под наркотиками убил и изнасиловал подругу детства. До этого у Джозефа Тревора уже были проблемы с законом в связи с обвинениями в изнасиловании.

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