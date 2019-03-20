Английский клуб разорвал контракт с игроком после обвинения в расизме
Футболистку оштрафовали на 200 фунтов за имитацию крика обезьяны
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала форварда женской команды "Шеффилд Юнайтед" Софи Джонс за расистские оскорбления в адрес соперницы во время матча чемпионата Англии с "Тоттенхэмом", сообщает The Guardian.
По информации источника, защитник "шпор" Рене Гектор сообщила, что во время игры Джонс, обращаясь к ней, сымитировала крик обезьяны. В феврале FA выдвинула обвинения в адрес Джонс, которая полностью отрицала свою вину. Сегодня, 20 марта, Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать нападающую на пять матчей и назначить штраф в размере 200 фунтов.
Позже "Шеффилд Юнайтед" выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о расторжении контракта с 27-летней футболисткой по обоюдному согласию сторон.
Ранее мы сообщали, что "Челси" пожаловался в УЕФА на "Динамо" за проявление расизма во время матча Лиги Европы. Как утверждают британцы, Один из игроков лондонского клуба подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
Интересно, что ранее УЕФА не стал наказывать "Челси" за проявление расизма фанатами. Болельщики английского клуба выкрикивали расистские лозунги на матче Лиги Европы в Будапеште.
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