Английский клуб вынужден продать стадион, чтобы заплатить за травму соперника

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Любительский английский клуб "Оссетт Юнайтед" вынужден продать собственный стадион, чтобы компенсировать травму сопернику. Инцидент произошел еще в 2015 году, когда в матче седьмой по силе лиги Англии игрок "Рэдклиффа" Рис Уэлш получил перелом лодыжки. В результате травмы Уэлш пропустил 13 месяцев, на протяжении которых не получал зарплату в клубе, поэтому он решил взыскать сумму годового дохода с команды соперника.

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12 ноября суд Манчестера вынес решение в пользу Уэлша. "Оссетт Таун" должен выплатить 135 тысяч фунтов: 19 300 фунтов игроку, остальную сумму – в качестве судебных издержек. В "Оссет Таун" уже заявили, что смогут собрать эту сумму только в случае продажи домашнего стадиона на 1950 зрительских мест, но они еще надеются на краудфандинг и пожертвования.

Также председатель клуба Фил Смит раскритиковала решение суда, заявив, что этим они создали очень опасный прецедент для любительского спорта.

"Это не только ставит под угрозу целый клуб и будущее футбола в городе, но и открывает возможности для всех травмированных спортсменов успешно подавать в суд и выигрывать значительные деньги. Это может затем добраться и до любительского городского спорта. Все клубы должны опасаться за события прошлых лет — теперь любой игрок может подать в суд за старые травмы. Никакое планирование бюджета и страховки не смогут предугадать такие ситуации", – сказал он.

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Вообще представители низших дивизионов чемпионата Англии частенько становятся главными героями курьезных новостей. Мы уже рассказывали, что ирландский футболист прославился после тренировки, разбив стекло своей машины.

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