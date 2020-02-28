Английский клуб запретил рукопожатия на своей базе в целях профилактики коронавируса

Игроки и персонал "Ньюкасла" больше не будут пожимать руку друг другу из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

"У нас есть традиция, все пожимают руку друг другу, как только мы встречаемся. По совету доктора мы прекратили это. У нас превосходный доктор, он будет держать нас в курсе того, что мы должны делать. Мы, как и все, привязаны к телевизору, чтобы понимать, куда вирус пойдет дальше, и будем надеяться, что хуже не будет", – сказал главный тренер Стив Брюс.

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.

Напомним, что в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на 27 февраля было зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли.

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