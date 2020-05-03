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"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замуж

3 мая, 00:03

Олег Люлька

Покинув экс-форварда "Динамо", Анна Кравец отбила атаки хейтеров и сразу получила предложение руки и сердца

После грянувшего как гром среди ясного неба развода футболиста Артема Кравца с женой Анной бывшие теперь уже супруги выбрали абсолютно противоположную стратегию поведения. Если Артем решил покинуть соцсети, то Анна, наоборот, каждый день напоминает о себе в Instagram, жестко отвечая на уколы своих хейтеров. Более того, ее снова позвали замуж.

Как мы писали ранее, Артем Кравец после разводы покинул соцсети. "Они стали слишком много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок", – объяснил свой поступок бывший нападающий киевского "Динамо", выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор".

Тогда как экс-жена Артема Кравца Анна после развода то и дело выкладывает свои новые фотографии – то из апартаментов в жилом массиве на Печерске, то из коттеджного городка под Киевом. В комментариях под ними девушку ждали не самые приятные реплики. Но Анна не оставила их без ответа.

"Поменяй уже фамилию тут!!!" – потребовал от Анны Кравец один из ее подписчиков. "На твою?" – резко ответила бывшая супруга футболиста

"Что дальше? На алиментах?" – без какого-либо намека на вежливость, поинтересовался у Анны другой ее фолловер. – "Нет, папик", – парировала она

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После этого Анна Кравец заявила: "Больше никаких ч/б, дальше – только цветные фото", и выложила фотографию своего недавнего отдыха на Бали, засветив грудь в довольно откровенном бикини. Тут же Анна получила комплимент одного из фолловеров, назвавшего девушку "Анитой-бомбитой". Но не только.

"Выходи за меня", – предложил Анне Кравец в комментариях под этим фото мужчина, представившийся узбеком

Правда, Анна оставила его предложение без ответа, что и неудивительно, учитывая, что начинал "потенциальный жених" свою переписку с девушкой словами: "Зря Артема бросила".

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Как сообщалось ранее, распалась еще одна звездная пара украинского футбола. У бывшего игрока сборной страны Евгения Селезнева, который выступает в чемпионате Турции за "Бурсаспор", уже есть другая женщина.

Смотрите сюжет о звездных разводах прошлого года

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Источник: Сегодня|Спорт

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