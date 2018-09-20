Анонс матча "Динамо" – "Астана": встреча старых знакомых

Сегодня на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" стартует в Лиге Европы матчем против "Астаны". Футболисты "Астаны" прилетели в Киев заблаговременно, за двое суток до игры. В том числе, чтобы адаптироваться к разнице во времени (+3 часа): поединок стартует, когда в Астане будет 22:55.

В день игры у казахстанцев запланирована полуторачасовая тренировка на стадионе "Динамо". Шансы своей команды в Казахстане оценивают не очень высоко, особенно после того, как она впервые за пять месяцев потеряла дома очки в чемпионате – с "Кайсаром" (0:0). Остается, как пишет интернет-портал Sport.kz, "выходить и биться – за свой клуб, за Казахстан, за собственную профессиональную репутацию. А тому, кто сделает для победы максимум возможного, воздастся".

"Мы приехали в Киев за очками и выигрывать, — подтвердил коуч гостей Григорий Бабаян. — В подобных матчах важно сыграть очень организованно и дисциплинированно с первой до последней минуты".

Максим Шацких, помощник Александра Хацкевича, воочию увидит игру клуба, в котором он провел полсезона (15 матчей, 8 голов), а главного тренера киевлян рад будет встретить полузащитник "Астаны" Иван Маевский. Именно при Хацкевиче он дебютировал в сборной Беларуси. "Я его, кстати, и пригласил, до этого он не играл ни за одну сборную Беларуси, — рассказал Хацкевич. — Он надежный, коммуникабельный парень. Кого опасаемся "Астане"? Выделяется тройка атакующих игроков — нападающий и крайние полузащитники. Креативных футболистов хватает. Все будет зависеть от наших игроков".

В последнее время тренер киевлян был недоволен Денисом Гармашем и разъяснил ситуацию так: "Гармаш опытный взрослый игрок. Я с ним разговариваю. Он все понимает. Никаких конфликтов у нас с ним нет, но есть требования. Если футболист выполняет их — он играет. Если не выполняет, то кто будет лучше... Денис готовится к игре, а выйдет или нет — уже завтра примем решение. Что касается Беседина, то его восстановление, к сожалению, затянулось. Доктора говорят, что ему еще минимум неделя нужна".

Напомним, что сегодня в Лиге Европы сыграет еще один украинский клуб: анонс матча "Арсенал" – "Ворскла".